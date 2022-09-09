歐盟禁運俄油12月生效 拜登政府評估入冬後釋放戰略儲油 

考量到歐盟禁運俄產石油措施 12 月生效後，油價可能上漲，拜登政府官員正在尋找因應之道，可能在 11 月、12 月或 1 月釋出更多戰略儲油 (SPR)。

熟知白宮想法的消息來源透露，歐盟制裁 12 月上路後，除非有配套措施，否則油價勢必上漲。據了解，白宮的內部討論雖然還在初步階段，尚未規劃針對釋放規模等事項做出任何決定。

此消息凸顯出，美國正擔憂制裁措施會導致國際油市出現新一波危機。

為了切斷俄國侵略烏克蘭的資金來源，歐盟 12 月 5 日起將禁止透過海路進口俄國原油，在此同時，為了保持原油流動保持一定水準， G7 財長將在 12 月 5 日之前對俄國出口石油制定價格上限。

國際油價最近因為需求疑慮而下跌，本周四個交易日共下跌逾 4%，很可能連兩周周線收黑。西德州原油 10 月期貨周四收盤下跌 0.4% 至每桶 83.25 美元，布蘭特原油 11 月期貨收盤也跌 0.2%，報每桶 88.91 美元。

俄國「能源武器化」問題

俄國侵烏至今已六個月，面對俄國切斷天然氣供應、歐盟迫在眉睫的能源危機，美國正試圖多管齊下，強化盟國之間的團結：美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 在布魯塞爾行之前，突然訪問基輔，美國國防部長也會晤德國防長，並透露北約 (NATO) 盟國的武器主管將舉行會議。

美國總統拜登則與 G7 元首和歐盟舉行視訊會議，討論如何確保歐洲能取得「價格平實的能源」。他們也討論以提供更多資金和武器給烏克蘭。

但西方國家孤立俄國的種種努力仍有漏洞，俄國總統普丁預定本周會晤中國國家主席習近平，是兩人自俄烏開戰以來首次會面，兩人也預定參加今年 11 月在印尼巴里島的 G20 高峰會。

美國國安會 (NSC) 發言人柯比 (John Kirby) 周四表示，美國將持續增加對歐洲的石油和天然氣供應。根據柯比，美國共已供應 320 億立方公尺的液化天然氣 (LNG) 到歐洲，幾乎是 3 月承諾供應量的兩倍，美國也正在尋找其他供應來源，幫助歐洲度過今年冬季。