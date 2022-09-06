俄氣停供歐洲 歐元暴跌 市場悲觀估計下探0.9

俄羅斯天然氣巨頭 Gazprom 宣布無限期關閉過北溪 1 號天然氣管道，歐元兌美元跌至 20 年來的最低水平。

歐元在周二 (6 日) 早盤交易中跌破 0.99 美元，這是 2002 年以來首見，之後略微回升至 0.9912 美元。

北溪 1 號輸氣管道上周因維護關閉了 3 天，原定於周六 (3 日) 恢復供氣，但 Gazprom 周五 (2 日) 表示，由於出現洩漏問題，管道將繼續全面關閉。在此之前幾個小時，G7 工業國同意對俄羅斯石油實施價格上限。

Hargreaves Lansdown 分析師史翠特 (Susannah Streeter) 說：「歐洲能源危機已進入另一個關鍵階段，歐洲各國領導人一直在擔心的最糟情況已經發生。」

專家警告，能源短缺將損害歐洲經濟，給歐元帶來更大壓力。

歐元區 7 月通貨膨脹率為 8.9%，是一年前的 4 倍多。自俄烏衝突爆發以來，從俄羅斯輸往歐洲的天然氣大幅減少。在烏衝突爆發前，1 歐元兌 1.15 美元。

隨著歐洲能源危機的惡化，押注歐元將繼續下跌的人越來越多。

野村國際 (Nomura International) 策略師預計，歐元可能跌至 0.95 美元的低點。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 預計第 3 季歐元將跌至 0.97 美元。

凱投宏觀 (Capital Economics) 資深市場經濟學家彼得森 (Jonathan Petersen) 認為，到 2023 年中，歐元可能會跌至 0.9 美元的低點，然後才會逐漸反彈。

歐元匯率下滑是促使歐洲央行 (ECB) 在 7 月大幅升息 50 個基點的因素之一。目前市場預計，本周 ECB 升息 75 個基點的可能性高達 80%。

但分析人士認為，能源危機加劇對歐元區經濟及其貨幣的衝擊非常嚴重，ECB 擴大收緊政策的力道，對阻止歐元下滑幾乎毫無幫助。

Barings Investment Institute 策略師貝拉斯克 (Agnès Belaisc) 說：「這次大幅升息無助於拯救歐元，因為經濟衰退即將到來，而且地緣政治擔憂不可控制，我們認為 2023 年歐元區陷入滯脹的可能性非常大。」

凱投宏觀的彼得森也指出：「北溪 1 號天然氣管道的無限期關閉，加劇了歐元區經濟面臨的『滯脹』風險，進一步支撐了我們的觀點，也就是歐元兌美元可能在未來 12 個月進一步下跌。」