中俄關係升溫 中國採購俄天然氣 改用盧布、人民幣支付

俄羅斯能源巨擘 Gazprom 周二（6 日）表示，中國採購俄天然氣，將改用盧布、人民幣支付，在西方國家制裁莫斯科之際，此舉顯示中俄關係升溫。

Gazprom 表示，周二與中國石油 (601857-CN) 簽署一份附加協議。彭博報導，不願具名人士透露，盧布與人民幣佔付款的比率均為 50%，立即生效。此舉代表中方捨棄歐元、美元支付方式。

中國石油網則報導，在第七屆「東方經濟論壇」期間，中國石油董事長戴厚良與 Gazprom 執行長 Alexei Miller 舉行視訊會議，就天然氣領域廣泛合作進行交流，並簽署《中俄東線天然氣購銷協議》附加協議。

Miller 表示，中國改用盧布和人民幣付款，對 Gazprom 和中國石油而言，是「互惠互利」，「這將簡化計算，為其他公司樹立好榜樣，並為經濟發展帶來更多動力」。

在美國及其盟友凍結俄國央行逾 3,000 億美元的美元和歐元外匯存底後，今年稍早，俄國總統普丁要求 Gazprom 歐洲主要客戶以盧布支付天然氣費用。數名買家拒絕俄方要求，Gazprom 旋即切斷供應，但最大買家中國同意莫斯科的新條款。

中俄貿易量增加，有助於提振人民幣需求。如今俄國是中國以外第三大人民幣交易市場，前兩大是香港和英國。

除了中國，俄國與土耳其進行天然氣交易時，也正改用盧布支款。不過，知情人士表示，初步盧布佔俄土天然氣交易的比重只有四分之一，其餘仍以美元與歐元付款，但盧布比率會逐步提高。土國並未加入制裁俄國的行列，與克里姆林宮關係密切。