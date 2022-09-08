Uber攜手Nuro 推動無人自駕車外送食物及雜貨

Uber Technologies Inc (UBER-US) 周四 (8 日) 表示，已與新創公司 Nuro 合作，在美國一些地方測試無人駕駛車輛提供外送食物，擴大與專注於製造自駕機器公司的合作。

最後一英里的自動送貨已成為企業關注重點領域，因為即使在解除疫情封鎖後，許多消費者仍堅持在家中線上訂餐。

與 Nuro 的測試將於今年秋天在德州休士頓和加州山景城開始，雙方建立 10 年合作夥伴關係，並計劃將服務擴展到大部分灣區。

Uber 目標是到 2030 年時，在美國、加拿大和歐洲平台上只使用電動車，該公司並持續與提供人行道機器外送的 Serve Robotics 和自駕新創公司 Motional 進行自動送貨測試。

Nuro 由谷歌自駕車項目的前首席工程師創立，已與克羅格 (KR-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 等美國零售商、以及達美樂披薩 (DPZ-US) 和 Chipotle Mexican Grill Inc (CMG-US) 等連鎖餐廳建立合作夥伴關係。

在 Uber Eats 測試中，客戶訂購食品和雜貨時可選擇無人駕駛送貨。

即使人們恢復旅遊、參加社交活動和重返辦公室，Uber 叫車業務已從疫情低點中恢復，但其餐點外送部門面臨餐廳重新開業與點餐成本上升的風險。