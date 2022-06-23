Uber出售自駕部門後 豐田汽車大賣一半持股

豐田汽車（Toyota）周四（23 日）公布的持股文件顯示，豐田汽車出售其持有 Uber 約一半股票，後者先前將旗下自動駕駛部門 Advanced Technologies（ATG）出售給自駕技術公司 Aurora。

豐田汽車提交的文件顯示，在截至今年 3 月的會計年度內，豐田汽車持有約 513 萬股 Uber 股票，為前一年報告的一半，總價值為 224 億日圓（合 1.65 億美元），低於去年同期的 619 億日圓。

豐田汽車發言人 Shiori Hashimoto 表示，Uber 在自駕方面的業務是豐田投資該公司最初的目標之一，同時也強調出售持股後與 Uber 的「良好關係」沒有改變，並稱未來仍有意願繼續研究各種合作可能。

豐田汽車於 2016 年首次入股 Uber 並在兩年後增加持股，然而在 Uber 把自動駕駛部門 ATG 出售給 Aurora 後，豐田汽車開始出售 Uber 持股。與此同時，截止今年 3 月底，豐田汽車持有 4,760 萬股 Aurora 股票，價值約 324 億日圓。

截稿前，豐田汽車 ADR(TM-US) 盤前略漲 0.03%，每股暫報 159.14 美元；Uber(UBER-US) 股價上漲 1.3%，每股暫報 21.78 美元；Aurora(AUR-US) 上漲 1.37%，每股暫報 2.22 美元。