美上周初領失業金人數連四降 創今年5月來新低

美國勞工部周四（8 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 22.2 萬人，較前次修正後的 22.8 萬減少 6,000 人，低於市場預期的 24 萬人，連四周下降，創今年 5 月以來新低，表明儘管經濟前景不確定，但就業市場依然健康。

截至 9 月 3 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.2 萬人，低於市場預期的 24 萬人，前值自 23.2 萬人下修至 22.8 萬人，4 周移動平均值報 23.3 萬人。

截至 8 月 27 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 147.3 萬人，較上周修正後的 143.7 萬人增加 3.6 萬人，高於市場預期的 143.5 萬人，4 周移動平均值報 143.9 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

自今年 3 月以來，聯準會（Fed）已升息 225 個基點，試圖透過抑制經濟需求來替通膨降溫。儘管如此，目前仍未出現企業大規模的裁員跡象，求職者的就業機會也多。

美國上半年國內生產毛額（GDP）萎縮之後，勞動力市場強勁勢頭消除外界對經濟陷入衰退的擔憂。Fed 主席鮑爾今談話表示，希望透過減緩經濟成長，讓勞動力市場供需恢復平衡。

高頻經濟（High Frequency Economics）首席美國經濟學家 Rubeela Farooqi 在報告中寫道，這些及時數據表明勞動力市場仍然強勁，企業裁員人數下降，儘管 Fed 正在積極收緊政策，實現供需平衡。然而，由於面臨嚴重的勞力短缺，企業目前可能不願裁員。

一些公司，尤其是房地產與科技產業，已經開始縮減招聘規模，其中花旗集團也加入裁員行列，削減抵押貸款部門的員工，而軟銀集團也開始在美國與其他地區裁員。