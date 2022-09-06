美國8月ISM非製造業指數連兩月成長 升至4個月新高

美國周二（6 日）公布的 8 月 ISM 非製造業指數報 56.9，優於市場預期的 55.1 ，較 7 月的 56.7 小幅攀升，連續兩個月成長，升至 4 個月來新高，穩居在 50 的榮枯線之上，主因是訂單與就業領域增長，同時供應鏈瓶頸和價格壓力緩解，其中原物料價格指數降至 2021 年 1 月以來新低。
8 月美國 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 60.9 ，前值 59.9
- 新訂單指數報 61.8，前值 59.9
- 僱傭指數報 50.2，前值 49.1
- 供應商交貨指數報 54.5，前值 57.8
- 存貨指數報 46.2，前值 45.0
- 原物料價格指數報 71.5，前值 72.3
- 未完成訂單指數報 53.9，前值 58.3
- 新出口訂單指數報 61.9 ，前值 59.5
- 原物料進口指數報 48.2，前值 48.0
- 庫存景氣指數報 47.1，前值 50.1
觀察數據細項，8 月商業活動生產指數報 60.9 較 7 月 59.9 有所成長，且新訂單指數也從 7 月的 59.9 成長至 61.8，雙雙寫下今年來新高紀錄，反映出大眾消費習慣持續轉向的同時，也反映出薪資穩步成長。
值得注意的是，原物料價格指數自 7 月的 72.3 回落至 71.5，創 2021 年 1 月以來新低。儘管該數字仍位在歷史高處，但反映出通膨壓力緩解的其他跡象。另外，海外需求也有所增強，新出口訂單指數從 7 月的 59.5 成長至 61.9，為近一年以來最快成長速度。
就業方面，8 月僱傭指數上升至 50.2，7 月前值為 49.1，表明上月服務業就業情況溫和。上周 8 月非農報告顯示，休閒與飯店行業的就業人數是自 2020 年底下降以來最小增幅。
該份數據報告還指出供應鏈緊張狀況也有所緩解，8 月供應商交貨指數報 54.5，較前值 57.8 明顯回落，但幅度小於 7 月；與此同時，8 月未完成訂單指數從前值 58.3 大幅降至 53.9，為三個月來新低。
整體來看，該份樂觀的報告顯示儘管通膨高漲、利率上升、經濟前景普遍充滿不確定性的狀況下，消費者對服務的需求仍有彈性並保持強勁。