美國8月ISM非製造業指數連兩月成長 升至4個月新高

美國周二（6 日）公布的 8 月 ISM 非製造業指數報 56.9，優於市場預期的 55.1 ，較 7 月的 56.7 小幅攀升，連續兩個月成長，升至 4 個月來新高，穩居在 50 的榮枯線之上，主因是訂單與就業領域增長，同時供應鏈瓶頸和價格壓力緩解，其中原物料價格指數降至 2021 年 1 月以來新低。

8 月美國 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 60.9 ，前值 59.9

新訂單指數報 61.8，前值 59.9

僱傭指數報 50.2，前值 49.1

供應商交貨指數報 54.5，前值 57.8

存貨指數報 46.2，前值 45.0

原物料價格指數報 71.5，前值 72.3

未完成訂單指數報 53.9，前值 58.3

新出口訂單指數報 61.9 ，前值 59.5

原物料進口指數報 48.2，前值 48.0

庫存景氣指數報 47.1，前值 50.1

(圖：ISM)

觀察數據細項，8 月商業活動生產指數報 60.9 較 7 月 59.9 有所成長，且新訂單指數也從 7 月的 59.9 成長至 61.8，雙雙寫下今年來新高紀錄，反映出大眾消費習慣持續轉向的同時，也反映出薪資穩步成長。

值得注意的是，原物料價格指數自 7 月的 72.3 回落至 71.5，創 2021 年 1 月以來新低。儘管該數字仍位在歷史高處，但反映出通膨壓力緩解的其他跡象。另外，海外需求也有所增強，新出口訂單指數從 7 月的 59.5 成長至 61.9，為近一年以來最快成長速度。

就業方面，8 月僱傭指數上升至 50.2，7 月前值為 49.1，表明上月服務業就業情況溫和。上周 8 月非農報告顯示，休閒與飯店行業的就業人數是自 2020 年底下降以來最小增幅。

該份數據報告還指出供應鏈緊張狀況也有所緩解，8 月供應商交貨指數報 54.5，較前值 57.8 明顯回落，但幅度小於 7 月；與此同時，8 月未完成訂單指數從前值 58.3 大幅降至 53.9，為三個月來新低。

整體來看，該份樂觀的報告顯示儘管通膨高漲、利率上升、經濟前景普遍充滿不確定性的狀況下，消費者對服務的需求仍有彈性並保持強勁。