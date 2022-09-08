可寧衛高雄煉油廠整治認列加速 下半年進帳金額可望倍增

台積電高雄廠預定用地 (中油煉油廠) 持續整治中，廢棄物處理大廠可寧衛 (8422-TW) 預估，煉油廠第四區整治下半年將加速認列，法人預期，下半年營收挹注上看 17 億元，較上半年倍增，為後市添動能。

可寧衛指出，中油高雄煉油廠第四區整治採完工比例法認列，預計今年整治進度可達 8 成，以總工程款 31.4 億元計算，今年將可認列 25.12 億元。

可寧衛目前上半年已認列 8-10 億元，公司表示，下半年認列金額將大於上半年，8 月營收已開始反映。

法人表示，扣除上半年認列規模，可寧衛下半年認列收入將達 15-17 億元，最多可較上半年成長超過 1 倍。

可寧衛 8 月營收 4.88 億元，月增 22.4%、年增 85%；累計前 8 個月營收 32.74 億元，年增 72.6%。

可寧衛過去廢棄物處理業務年營收約 26-27 億元，加上廢紙新業務挹注，今年又有高雄煉油廠整治標案貢獻 25 億元，整體營收規模有望上看 60 億元，將創新高。

可寧衛積極拓展業務，除了整治業務外，去年跨足廢紙回收帶動營收成長，預計今年紙業將挹注營收 9-10 億元；另外也斥資 17 億元建置 130MW 的魚電共生太陽能廠，搶進售電市場。