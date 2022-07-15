可寧衛擬建130MW魚電共生太陽能廠 第一期售電明年底挹注

國內資源回收大廠可寧衛 (8422-TW) 今 (15) 日公告，旗下大創綠能將投資超過 17 億元在高雄市彌陀區建置 130MW 魚電共生太陽能廠，將分為三期建置，預計第一期將於明年底掛表售電，發電量 70MW，年營收可望挹注 4 億元，第二、三期則計劃明年開始動工，目標後年啟用。

可寧衛指出，目前彌陀魚電共生廠建置已獲得籌設許可與同意備案，預計下半年取得施工許可，明年底第一期可望掛表售電，屆時將能貢獻年營收 4 億元，第二、三期則目標明年開始施工，並期望能在後年啟用。

可寧衛表示，目前已向公司關係人、非關係人等 24 人取得高雄彌陀區魚塭，占地 95.48 公頃，計劃建置魚電型太陽能電廠，租約 20 年，每年租金 3819.3 萬元，20 年總計 7.63 億元。

可寧衛說到，該魚電共生廠養殖為主、太陽能發電為輔，因此太陽能電廠設置地點為魚塭，且需具備規模經濟已獲取合理利潤，考量當地魚塭之產權多為持分，且要規劃完整便於後續電廠設置使用，因此向所規劃地號地主承租土地，其中包含本公司關係人楊李碧蓮。

另外，可寧衛指出，太陽能設備將投資 9.45 億元，其中 6.729 億元用於採購太陽能模組，供應商為晶科能源，太陽能逆變器、升壓站則投資 2.73 億元建置，由宏碁營造、柏易企業、綠盈股份有限公司共同承攬。