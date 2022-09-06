可寧衛8月營收4.88億元創新高 佳龍受金價拖累雙減

廢棄物處理廠今 (6) 日公布營收，可寧衛 (8422-TW) 廢紙回收業務持續帶動營收成長，8 月營收 4.88 億元，寫下單月新高紀錄；佳龍 (9955-TW) 受黃金下跌影響，營收雙減。

可寧衛 8 月營收 4.88 億元，月增 22.4%、年增 85%；累計前 8 個月營收 32.74 億元，年增 72.6%。可寧衛去年跨足廢紙回收後，營收顯著成長，預計今年紙業將挹注營收 9-10 億元。

展望後市，可寧衛表示，本業廢棄物營收穩定挹注，同時積極發展其他業務，雖然併入紙業後毛利率恐難以維持過去水準，未來也不太可能回到 6-7 成高水位，但將透過多角化策略，擴大公司獲利。

可寧衛指出，廢紙回收蒸氣鍋爐估年底完工，獲利能力可望改善，法人估，考量過去廢棄物處理業務年營收約 26-27 億元，加上廢紙新業務挹注，及高雄煉油廠整治標案貢獻 25 億元，今年整體營收規模有望上看 60 億元。

貴金屬精煉廠佳龍 8 月營收 8188.1 萬元，月減 4.37%、年減 25%；累計前 8 個月營收 8.26 億元，年減 16.8%。

佳龍貴金屬銷售約達 9 成以上，受黃金、白金價格波動影響較明顯。儘管黃金價格 7 月底至 8 月中旬出現反彈行情，但隨著 8 月下旬黃金、白銀價格反轉下跌，也拖累佳龍營收表現。