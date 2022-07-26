可寧衛擴大業務規模 毛利率難重回6-7成水準

廢棄物處理大廠可寧衛 (8422-TW) 今 (26) 日召開法說會，去年併入廢紙回收後毛利率出現明顯下滑，不過公司仍將持續跨足其他產業，擴大營業規模，公司預期未來毛利率不太可能回到過去的 6-7 成水準，但仍會維持高股利政策。

可寧衛併入再生紙業務後，毛利率開始下滑，其中廢紙回收蒸氣鍋爐估年底完工，今年毛利率將維持目前狀況，明年再視後續投資來評估毛利率變化，公司也坦言，由於持續跨足其他產業，毛利率可能難以維持過去水準，未來也不太可能回到 6-7 成高水位。

可寧衛表示，廢棄物處理將是公司後盾，儘管毛利率下降，仍將透過多角化策略，擴大公司獲利，且未來仍將維持過去高股利政策。

展望今年，可寧衛表示，除了目前本業廢棄物營收穩定挹注，今年還有廢紙回收業務，預估年營收貢獻 9-10 億元，還包含高雄煉油廠整治營收。

法人估，考慮過去廢棄物處理業務年營收約 26-27 億元，加上廢紙新業務挹注，以及高雄煉油廠整治標案今年可望貢獻 25 億元，今年整體營收規模有望上看 60 億元。

至於明年，可寧衛表示，高雄煉油廠整治約認列至明年第一季，未來紙業等新廢棄物也會有新營收挹注，也會針對一些客戶調漲廢棄物處理報價。

桃園生質能源 (SRF) 發電廠進度上，可寧衛表示，目前該廠已拿到入園許可與建照，目前正在選商規劃中，預計年處理量 10 萬噸，主要處理塑膠等高熱質廢棄物，達到廢棄物發電功效。

資本支出方面，可寧衛主要資本支出聚焦於太陽能發電，高雄彌陀魚電共生太陽能電廠第一期預計投資 40 億元左右，後續兩期約投資 40 億元，而桃園生質能電廠 (SRF) 投資規模預計在 30-35 億元之間，至於大發焚化爐由於持股 29%，該公司資本支出與可寧衛較無關聯。