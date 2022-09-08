台電因應綠能投資計畫 擬再發行153億元公司債

台電為籌措綠能推動、電力開發所需資金，今 (8) 日表示，經昨日常務董事會通過後，預定 10 月中旬發行今年度第 5 期無擔保普通公司債約 153 億元，其中，因應綠能趨勢，7 年期公司債 32 億元也取得櫃買中心綠色債券資格認可。

台電表示，2017 年政府推動發行綠色債券以來，累計已發行綠色債券約 470.5 億元，若再加計本次計畫發行，總發行量將突破 500 億元，是國內綠色債券發行總額最大的公司。

台電說明，本次綠色債券所募資金將投入集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、萬里水力發電、全台小水力發電第一期、離岸風力發電第二期、風力發電第五期、宜蘭仁澤地熱發電、綠能第一期、離岸風力發電加強電力網第一期計畫等 8 項綠色投資計畫。

台電本次公司債發行條件分為 5 年期、7 年期、10 年期等 3 種無擔保普通公司債，皆採固定利率計息，每一年付息一次，其中，5 年期公司債利率為 1.65%，規模 96 億元，將自發行日起屆滿第 4、5 年各還本二分之一，7 年期、10 年期公司債規模則分別為 32、25 億元，利率分別為 1.7%、1.9%，均採到期一次還本。

台電補充，本期公司債發行尚須經申報生效後確定，不過觀察今年以來，台電已預定發行 5 期無擔保公司債，累積籌資超過 700 億元，達 727.5 億元，也反映台電今年因國際原物料飆漲、配合政府穩定物價政策下，財務承受龐大壓力。