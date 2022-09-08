〈紐約匯市〉DXY登高回落 英鎊日元齊跌 盤中改寫數十年新低

美元指數周三 (7 日) 登高後回落，英鎊、日元雙雙改寫多年新低，兌美元匯率在盤中挫至數十年低點，因黯淡的英國經濟前景加上日本央行的鴿派政策，與強韌的美國經濟和聯準會的鷹派貨幣政策形成強烈對比。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.6%，報 109.55。DXY 盤中再刷 20 年新高，達 110.79，隨後回落翻黑。

繼昨 (6 日) 重貶後，日元兌美元今盤中再挫逾 1.5%，逼近 145 大關，截稿前貶勢稍緩，下跌 0.7% 至 143.76 日元，仍創 1998 年 8 月以來最低。

自 8 月初以來，日元兌美元已下挫近 10%，按當前匯率水準來看，外界對日本當局出手干預匯市的臆測也逐漸升溫。

日本內閣官房長官松野博一周三表達對日元劇烈波動的擔憂，他稱，若貨幣市場繼續出現快速且單向的走勢，政府將採取必要行動。雖然發出強硬言論，考量到相較於匯率，全球央行更關注通膨動向，許多分析師認為進行貨幣干預難度較高。

德意志銀行策略師 Alan Ruskin 說：「每次日元貶值時，都會向日本央行拋出一個問題，即 “是否到了該放棄殖利率曲線控制的時候？” 不過，當目前央行手邊只有口頭干預這個選項時，市場可看出距離貨幣緊縮還有一段距離。」

英鎊盤中最低貶至 1.1405 美元，跌幅近 1%，創下 1985 年來新低紀錄，尾盤收復跌勢且翻紅，小漲 0.08% 至 1.1526 美元。

昨日貶破 0.99 關卡後，歐元兌美元周三強彈逾 1%，觸及平價水準。

歐洲央行 (ECB) 將在周四 (8 日) 公布利率決議，市場預期央行可能會升息 3 碼，但考量到歐洲經濟遭受重創，加上俄羅斯無限期關閉輸往歐洲的天然氣管線，歐元受大幅升息預期支撐的機率不大。

加拿大央行周三宣布升息 3 碼，使政策利率達到 14 年高點，並暗示將進一步升息，以對抗通膨。消息公布後，加幣對美元震盪走高，尾盤上漲 0.21% 至 1.3123 加元。

即使北京當局努力阻貶本國貨幣，離岸人民幣兌美元盤中仍創 2 年新低，最低達 6.997 人民幣，尾盤雖小幅翻紅，「破 7」仍近在眼前，在岸人民幣則更接近關鍵水平，盤中最低 6.9799 人民幣。

加密貨幣方面，比特幣一度跌至 6 月以來最低，落在 18,600 美元下方，截稿前小漲 1.7% 至 19,347 美元；以太幣日內由黑翻紅，上漲 3.3% 至 1,637.1 美元。

截至台灣時間周四 (8 日) 約 6:00 價格：