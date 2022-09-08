〈美股盤後〉蘋果新機問世 道瓊喜漲逾400點 那指費半終結連七黑

儘管多位聯準會官員持續發表鷹派言論，但隨著美債殖利率下滑，美股主指週三 (7 日) 開盤後一路震盪走高，蘋果秋季發表會登場後，蘋果股價 V 型反彈，蘋概股群起高漲，台積電 ADR 收斂早盤大部分跌幅，四大指數集體收紅。道瓊喜漲逾 400 點，標普走高 1.83%，穩守 3900 點大關以上。費半升逾 1.5%，那指勁揚超過 2%，終結連續七個交易日頹勢。

政經方面，聯準會最新「褐皮書」報告顯示，自 7 月初以來，經濟活動總體上維持平衡，物價水平仍偏高，大多數轄區報告消費者支出穩定，汽車銷售仍然低迷，所有轄區報告房屋銷售下降，房貸需求走軟。未來經濟增長前景總體仍然疲弱。

聯準會多位官員仍維持鷹派姿態，其中聯準會「二把手」、主管貨幣政策副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 表示，通膨對低收入美國人的傷害最大，聯準會必須升息到限制性水平並維持一段時間，以便讓人們相信通膨率朝目標水平下降。

地緣政治方面，美中元首有望在 20 國集團 (G20) 峰會會面之外，俄媒報導，中國領導人習近平和俄羅斯總統普丁預計將於下週在烏茲別克舉行會晤，這是習近平自新冠疫情爆發後首次出國訪問。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.06 億例，死亡數突破 650 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 126 億劑疫苗。

週三 (7 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股逆勢收黑，公用事業、非必需消費品和材料板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體攻高。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.93%；Meta (META-US) 上漲 1.17%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.67%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.91%。

道瓊成分股普遍揚升。Nike (NKE-US) 上漲 3.17%；3M (MMM-US) 上漲 3.39%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.74%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.57%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.28%。

費半成分股盡數回暖。 英特爾 (INTC-US) 上漲 0.96%；美光 (MU-US) 下跌 0.42%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.88%；AMD (AMD-US) 上漲 1.13%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.83%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.52%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.67%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.10%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.73%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.99%。

企業新聞

蘋果於秋季發表會上推出 iPhone 14 系列、AirPods Pro2、Apple Watch Pro、Apple Watch 8 和全新款 Apple Watch SE。分析師認為，儘管存在通膨和供應鏈挑戰，蘋果 iPhone 14 最大的驚喜是美元地區售價沒有漲價。不過，受匯率影響，台灣所有新機型皆漲 2000 元，最低 27,900 元起。

蘋果秋季發表會推出 iPhone 14 系列 (圖片：蘋果)

蘋果 (AAPL-US) 週三收復早盤失土，終場收漲 0.93% 至每股 155.96 美元。蘋概股也普遍，思佳訊 (SWKS-US) 收漲 1.69%、Qorvo (QRVO-US) 上漲 1.42%。

蘋果還宣布與美國衛星通訊業者 Globalstar 合作，為 iPhone 14 用戶提供衛星 SOS 緊急聯絡功能，其中建置新衛星 95% 的資本支出由蘋果支付，但 Globalstar 仍要發債以爭取建置和部署衛星資金，該公司將與投行高盛合作，預計 2022 年第四季完成融資。

Globalstar (GSAT-US) 週三股價一度飆漲 40%，收黑 1.44% 至每股 2.06 美元。

星巴克 (SBUX-US) 收紅 4.48% 至每股 88.31 美元。多家投行對星巴克任命 Laxman Narasimhan 為新執行長給予極高的評價，Cowen 分析師認為，Narasimhan 曾在跨國快速消費品公司利潔時擔任過執行長，將憑藉其豐富經驗為星巴克帶來良好的服務。

推特 (TWTR-US) 飆漲 6.38% 至每股 41.20 美元。美國法院週三駁回全球首富馬斯克延後推特收購案審理的請求，但批准在其反訴中增加推特吹哨者的說法。

經濟數據

美國 7 月貿易收支報 - 707 億美元，預期 - 703 億美元，前值 - 809 億美元

華爾街分析

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 指出：「隨著全球債市拋售暫停，股市市正在反彈。美國經濟的經濟勢頭依然存在，只有通膨持續回落，這種情況才會有所改善，投資人似乎準備在 9 月 13 日消費者物價指數 (CPI) 報告之前處於持有模式。」

高盛發布報告提到：「疲軟的經濟應該有利於價值股表現持續優於成長股，歷史數據顯示，價值股在經濟衰退開始時表現出色。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主