沃爾瑪與聯合健康聯手提供銀髮族預防性健保計畫

沃爾瑪 (WMT-US) 和醫療保健巨頭聯合健康集團 (UnitedHealth Group Inc)(UNH-US) 周三 (7 日) 宣布，雙方將聯手為 65 歲以上老人提供預防保健服務，並為所有年齡層提供虛擬醫療保健服務。

這項為期 10 年的合作夥伴關係，代表沃爾瑪進軍醫療保健領域的最新動作，有助這家零售巨頭更能與 CVS Health (CVS-US) 和 Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 競爭。

Walgreens 去年 10 月向初級保健提供商 VillageMD 投資 52 億美元，該公司在 15 個市場擁有 200 多個據點。

沃爾瑪與 UnitedHealth 的合作將針對美國老年人的常見疾病，如心臟病和糖尿病。

當這項合作案自 1 月開始時，預計最初將在喬治亞州和佛羅里達州的 15 個沃爾瑪健康中心提供老年人醫療保健。重點將放在價值導向的醫療保健；在這種模式下，醫院和醫生辦公室可透過許多 Medicare Advantage 計畫提供的護理得到報銷。

Medicare Advantage 是由一家私營公司批准的 Medicare 方案，是聯邦政府針對老年人的健保計畫原始 Medicare 的替代方案。

該合作一開始將不會納入原始醫療保險下的成員承保範圍。

與傳統的服務導向收費模式不同，服務導向模式是健康保險公司為提供的每項服務向醫生支付費用；而價值導向的醫療保健支付與患者的病症和健康狀況相關。這種模式通常提供預防措施，包括飲食指南、癌症篩查和常態門診。

聯合健康集團戰略茁壯長舒馬赫 (Dan Schumacher) 說：「我們希望透過這種夥伴關係，能夠為數十萬老年人提供服務。」

沃爾瑪健康與保健執行副總裁佩古斯 (Cheryl Pegus) 博士說：「我們的目標是利用這些解決方案讓醫療保健易於獲得並負擔得起，特別是在醫療服務不足的社區。」

她說，沃爾瑪已經提供醫生、社區衛生工作者、行為健康治療師和執業護士，以幫助為在沃爾瑪醫療機構「已經準備購買其他產品」的老年人提供服務。

沃爾瑪的醫護人員將可使用聯合健康集團旗下的健康服務公司 Optum，該公司為供應商提供患者數據分析。此次合作還包括預計在喬治亞州推出沃爾瑪和聯合健康集團聯合品牌的醫療保險優勢計劃。

沃爾瑪和聯合健康集團於 1 月曾合作提供免費的家庭新冠病毒快篩劑。