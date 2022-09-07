〈美股早盤〉市場消化Fed激進升息舉措 主要指數開平走高

市場消化聯準會（Fed）為抑制通膨而採取的激進升息舉措，美股主要指數周三（7 日）開平走高，美國公債殖利率續揚，國際油價雙雙走低，美元指數攀升。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 80 點或 0.7%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲 0.25%。

今日稍晚聯準會（Fed）將公布褐皮書（Beige Book），此外克里夫蘭聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的梅斯特（Loretta Mester）、里奇蒙聯準銀行總裁、2024 年 FOMC 投票委員巴金（Thomas Barkin）、Fed「二把手」布蘭納德（Lael Brainard）將陸續發表談話。投資人將聚焦褐皮書內容與官員談話，一探 Fed 未來的升息線索。

巴金周三稍早談話表露鷹派立場，他稱 Fed 必須將利率提高到抑制經濟活動的水準，並保持這種水準直到決策者「確信」飆升的通貨膨脹正在消退。

接下來投資人將靜待將在下周二（13 日）公布的 8 月消費者物價指數（CPI），過去 7 月 CPI 年增 8.5%，低於 6 月 9.1% 增幅，而下周最新公布數據將能更進一步確認通膨是否出現降溫跡象。

另一方面，加拿大央行將於稍晚公布利率決議，外界預估將升息 3 碼（75 個基點）向 Fed 看齊，另外歐洲央行將在明天公布利率決議，外界預估也是升息 3 碼。

匯市方面，據《日本經濟新聞》報導，日元貶值加劇，一度貶至 1 美元兌 144 日元區間，創下自 1998 年 8 月起的 24 年來新低。在各國央行遏制通膨的措施受關注的背景下，只有日本銀行（央行）維持大規模貨幣寬鬆，這種情況再次引發關注。日元在 8 月底時仍徘徊在 139 日元左右，但一周時間貶值 5 日元。

能源方面，歐盟擬在周五（9 日）的成員國能源部長會議上提議，把非天然氣發電的電力批發價格限制在每兆瓦時 200 歐元。

而國際油價則在低位震盪，由於中國貿易數據低於預期，布蘭特原油期貨價格落在 7 月低點附近交投。截稿前，11 月到期的布蘭特原油期貨下跌 2.11%，至每桶 90.87 美元；10 月到期的西德州原油期貨下跌 2.42%，至每桶 84.78 美元。

其他消息方面，蘋果 (AAPL-US) 將於台灣時間 8 日凌晨 1 點舉辦秋季新品發表會，iPhone 14 等新品將陸續亮相。

截至台北時間周三（7 日）21 時許：

(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤上漲 3.65%，至每股 17.73 美元

中國電動車製造商蔚來汽車美股盤前公布第二季黯淡財報，儘管營收超過市場預期，但毛利持續下降且淨損擴大至 27 億，另外第三季財測也遠不及市場預期，盤前股價跌逾 7%。

蔚來汽車第二季營收報人民幣 102.9 億元，優於市場預期的 96.67 億元；毛利年減 14.8% 至 13.4 億元；淨損報 27.4 億元，年增 316.4%，季增 50.4%。展望未來，蔚來汽車目前預計第三季收入介在 128.5 億至 136 億元，市場預期為 162.3 億元，第三季的汽車交付量估 3.1 萬至 3.3 萬輛。

ChargePoint(CHPT-US) 早盤上漲 3.65%，至每股 15.29 美元

電動車充電樁業者 ChargePoint 獲投行瑞士信貸青睞，給予該股「買入」（Buy）評等，主因是電動車充電站市場可望受到《削減通膨法案》提振，看好 ChargePoint 股價能飆漲近 50%。ChargePoint 盤前股價受消息激勵漲逾 3%。

UiPath(PATH-US) 早盤暴跌 19.11%，至每股 12.61 美元

軟體開發商 UiPath 第二季財報虧損擴大並下調全年營收預期，盤前股價跌近 20%。財報顯示，UiPath 第二季營收報 2.422 億美元，高於該公司預估的 2.29 億至 2.31 億美元的財測區間，去年同期為 1.955 億美元；每股虧損報 0.22 美元，去年同期為 0.19 美元。

展望未來，UiPath 預估第三季營收介在 2.43 億至 2.45 億美元之間，全年營收介在 10.02 億至 10.07 億美元，低於先前的 10.85 億至 10.9 億美元之間。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月貿易收支報 - 707 億美元，預期 - 703 億美元，前值 - 809 億美元

華爾街分析：

Amundi SA 投資長 Vincent Mortier 與副投資長 Matteo Germano 在報告中寫道：「目前看來並未有任何積極因素能讓美股漲勢持續，而在經濟形勢更加黯淡的背景下，進入秋季的風險有所上升。為應對這種環境，投資人應該調整資產配置。」

隨全球股市即將創下 10 年前歐債危機以來最低表現，高盛策略師警告，可能會出現更多拋售。MSCI AC 世界指數正位在自 2011 年以來最長下跌期，並迅速抹去近期反彈，由 Peter Oppenheimer 領導的高盛策略師團隊稱之為「熊市反彈」。

這些策略師表示：「我們預估，在決定性的低谷成形之前，市場將近一步走軟、出現震盪。」