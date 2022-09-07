〈紐約匯市〉DXY氣勢如虹 日元賣壓重 盤中失守143關卡

美國稍早公布樂觀的服務業數據後，美元指數周二 (6 日) 氣勢強勁，盤中站上 110，日元在美日利差持續擴大之下，一度失守 143 關卡，再創 24 年新低紀錄。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.63%，報 110.22，盤中站上 110 後，最高觸及 110.55。

受強勁的訂單成長和就業表現支撐，美國 8 月 ISM 非製造業指數小幅升至 56.9，優於市場預期，且供應鏈和物價壓力均有所緩解，凸顯出即使上半年經濟表現不濟，但美國並未因此陷入衰退。

Convera 市場分析師 Joe Manimbo 說：「美國一些重要經濟數據沒有顯示衰退跡象，這在某種程度上推高公債殖利率，並進一步提振美元。」

Bannockburn 全球外匯首席市場策略師 Marc Chandler 也說，雖然美國經濟正在放緩，但仍是西方主要經濟體當中表現沒那麼糟的。他進一步表示，對美元來說，目前阻力最小的路徑是上行，但下周出爐的 8 月消費者物價指數 (CPI) 恐對強勢美元構成挑戰。市場預期，8 月 CPI 將顯示通膨增長步伐開始放緩。

歐元兌美元回吐稍早漲幅，再創 20 年新低，尾盤跌 0.22% 至 0.9906 美元；英鎊兌美元盤中最高升至 1.1610，但後繼無力，截稿前小跌 0.03%，報 1.1517 美元。

英國新任首相特拉斯 (Liz Truss) 周二發表就任後的首次談話，承諾本周將採取行動，幫助英國家庭應對高漲的能源帳單。

另一方面，在俄羅斯限制對歐洲供氣後，歐盟成員國能源部長本周五 (9 日) 也將召開會議，商討抑制能源價格的緊急對策。

日元拋售壓力持續，盤中一度貶破 143 大關，創 1998 年 8 月以來最低，截稿前下跌 1.57% 至 142.77 日元。

因市場預期聯準會 (Fed) 將繼續升息以壓制通膨，美國 10 年期公債殖利率周二跳升至 6 月來最高，美日利差持續擴大，鼓勵投資人拋售日元並投入美元懷抱，澳洲央行的升息決策也加劇日元拋售壓力。

滙豐銀行發布報告指出，央行升息正在引起貨幣市場關注，日本央行在全球央行年會上的態度與眾不同，是唯一堅持寬鬆政策的央行。

即使澳洲央行連續升息 2 碼，並暗示未來可能進一步收緊政策，澳幣仍跌至 7 周低點，截稿前下跌 0.87% 至 0.6735 美元。

離岸人民幣兌美元下跌 0.4% 至 6.9678 人民幣，創 2 年新低，證明當局阻貶本國貨幣的行動並未獲得顯著成效。

為了穩定人民幣匯率，中國人行周一下調外匯存款準備金利率至 6%，為今年第二度下修。

截至台灣時間周三 (7 日) 約 6:00 價格：