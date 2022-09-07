愈跌愈買 方舟「女股神」再買逾420 萬美元輝達股票

Cathie Wood 領導的方舟投資管理公司 (ARK)，周二 (6 日) 透過公司的兩支 ETF 購買了超過 31000 股 輝達 (NVDA-US) 的股票，根據當天收盤價計算，價值超過 420 萬美元。

根據 ARK 數據，輝達是公司旗下 ARK Autonomous Tech Robotics ETF(ARKQ) 的第 34 大持股，權重為 0.63%，也是 ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) 的第 23 大持股，權重為 1.33%。

由於美國推出新規，限制輝達對中國的人工智慧晶片銷售，造成輝達股價大受打擊。輝達過去一個月內下跌超過 24%，周二收盤下跌 1.3% ，至 134.65 美元。但 Wood 選擇愈跌愈買，最近一直在增持輝達股票。

據輝達提交給美國證券交易委員會 (SEC) 文件，拜登政府限制公司向俄羅斯和中國銷售其 A100 和 H100 晶片。

不過，媒體報導稱，美國政府將允許輝達繼續在中國開發 H100 人工智慧晶片。並允許輝達在 2023 年 3 月 1 日之前，執行支持 A100 的美國客戶所需的出口。

此外，它還允許在 2023 年 9 月 1 日之前，透過香港工廠執行 A100 和 H100 訂單履行和物流。

報導稱，許多知名中國大學及國營研究機構的人工智慧科技，都是仰賴美國晶片才得以運作，特別是輝達的 A100 晶片。