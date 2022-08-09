加密挖礦或遊戲顯卡需求 誰是Nvidia第二季營收可能遠遜預期的兇手？

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周一 (8 日) 預警第二季營收不佳，令股價收挫 6.3%，分析師討論該公司營收不佳的主因來自遊戲玩家還是加密貨幣挖礦業務。

該公司表示，第二季營收初值為 67 億美元，遠低於 81 億美元的市場預期，其中遊戲部門營收季減 44% 至 20.4 億美元。

執行長黃仁勳表示，該公司遊戲產品的銷售預測顯著下降，「由於影響銷售的宏觀經濟狀況應會持續下去，我們與遊戲合作夥伴採取行動，調整通路價格和庫存。」

《巴隆商周》4 月曾預警，隨著疫情時代對遊戲顯卡的需求消退，Nvidia 股價恐受挫，尤其是加密貨幣礦工卸載高端顯卡，為以太坊區塊鏈網路自「PoW(工作量證明機制)」遷移到「PoS (權益證明機制)」做準備的過渡期，因為以太坊挖礦不再需要顯卡。產業觀察家已注意到，曾經售價遠高於建議零售價的高階顯卡促銷活動逐漸增加。

Nvidia 最新消息並未提及加密貨幣礦工需求回落的情形，但 Raymond James 分析師 Melissa Fairbanks 指出，該公司遊戲部門營收季減 44% 的降幅與 2018 年加密貨幣崩盤時的回調相符。

Fairbanks 寫道：「因此，我們認為，儘管消費者支出存在相當大的負面情緒，但目前的設置應該反映出，經歷一段需求異常強勁的時期後，某種程度一種『清盤整頓』的情景。」

但這並非表示遊戲支出呈上升趨勢。本月稍早，研究公司 NPD 集團表示，第二季美國電玩遊戲的整體消費者支出年減 13% 至 123.5 億美元。

NPD 集團遊戲行業分析師 Mat Piscatella 表示，食品和油價等日常支出類別漲價，加上消費者偏向體驗類的支出，例如旅行和參加現場活動等，以及新遊戲的發行量減少、新一代遊戲機硬體供應持續受限，這些可能都是第二季營收下降的原因。

這種趨勢也可能影響遊戲顯卡的支出，尤其許多消費者在疫情期間已經升級其電腦，基本上已經提前滿足需求。

電玩遊戲發行商 Take-Two Interactive Software (TTWO-US) 也曾預警宏觀經濟問題對業績造成衝擊，該公司周一發布調整後季度獲利遜於分析師預期的消息，股價收低 1.3%，盤後續挫近 3%。

Fairbanks 將對 Nvidia 的目標價自 250 美元下調至 240 美元，但維持強烈買進評級。儘管她下修近期預期，她仍認為該公司將受惠於數據中心、汽車和軟體業務的長期成長。Nvidia 周一收挫 6.3% 至每股 177.93 美元。

她寫道：「重要的是，數據中心的收入再創歷史新高，雖然銷售略低於原本預期，但這落差全都與供應限制有關，而不是需求放緩。」