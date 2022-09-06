康和證推動普惠金融 情境式選股平台上線

康和證 (6016-TW) 為加強推動品牌年輕化和普惠金融，今 (6) 日宣布推出跨載具情境式選股「好康 fun 心投」平台，作為鼓勵年輕小資族理財、善用投資工具累積財富的一站式新平台。

康和證說明，有別於傳統定期定額做法，好康 fun 心投平台將專業的自訂槓桿股權選擇權，打造成小資理財族都能輕鬆上手的定期不定額倍數投資方式，只要千元低門檻即可進行投資，是新世代理財平台。

康和證董事長鄭大宇指出，每一塊錢都是投資機會，近年來數位交易熱潮帶動投資人年輕化趨勢，這是一個好現象，希望年輕人即早參與市場進行價值投資，達成理財要趁早的目標。

康和證進一步說明，好康 fun 心投平台以穩健定期投資為目的，在商品選擇上排除投機或股本太小標的，僅納入市值較大的公司或 ETF 等，藉此降低一般客戶因投資不熟悉標的，而有大幅虧損風險；同時，設計有我要存多久、該選哪股好兩大主題情境式選股試算功能。

其中，我要存多久可選擇多檔股票或 ETF 為其標的，輸入每月計畫投資金額與期望未來每年可有多少被動收入等參數，平台立即以過去 5 年績效模擬試算結果，告知 1-3 倍數須投資的時間、試算報酬與損益。

而另一主要功能該選哪股好可設定目前年齡、計畫退休年齡和期望未來每年可有多少被動收入等參數，平台會以現金殖利率、每月須投入金額試算，讓投資人自行選定該投資哪些績優股。