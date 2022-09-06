研華攜手微軟 整合雲端及智慧醫療解決方案

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 宣布，將 iWard 智慧病房與 iTeleMed 遠距醫療解決方案推展至微軟 Azure 公有雲端服務平台，其中 iWard 智慧病房解決方案是全球首發上雲。

研華表示，iWard 智慧病房目前已經在全台 70% 以上的醫學中心、區域醫院和地區醫院全面建置，也導入越南、馬來西亞和日本等地，透過將智慧醫院解決方案上雲應用，加速醫療院所部屬數位轉型。

而此次研華與微軟共同推動智慧醫療上雲方案包含 iWard 智慧病房解決方案與 iTeleMed 遠距醫療解決方案，可串聯醫院資訊系統 (HIS/NIS)，即時收到床邊照護資訊系統提出的需求並更新資訊，搭配遠距醫療軟體，提升醫療效率。

研華進一步指出，藉由 Microsoft Azure 公有雲端服務平台，讓智慧醫療解決方案能在雲端運行，也讓醫療院所能立即開通使用；且 Microsoft Azure 和研華智慧醫療解決方案皆符合 HIPAA 與 GDPR 規範。

研華強調，近年雲端解決方案成熟、醫療產業雲端生態系將逐步成形，但因醫療產業相對其他行業，有更多法令規範限制，因此在轉型過程會需要各方共同促進轉變。