康和證今年將深耕金融科技、拓財富管理服務

康和證券 (6016-TW) 今 (8) 日召開股東會，董事長鄭大宇表示，今年是康和證券集團 ESG 元年，要落實 ESG 的精神和具體作為，同時，仍將深耕金融科技，提供多元金融商品和交易平台，強化康和的數位競爭力，並提供完善財富管理服務。

鄭大宇表示，未來仍將提供多元金融商品和交易平台，例如甫上線的好康 fun 心投平台，與其它電子交易的飆賺系統、Dr. 證行動長效智慧單，以及千元存股等，均為康和打造優質數位競爭力。

展望全年，鄭大宇說，隨著立法院已三讀通過證券交易稅條例修正條文，延長辦理現股當沖證券交易稅減半至 113 年 12 月 13 日，而證交所鬆綁創新板申請上市的營收計算標準、券商公會推動權證避險降稅，並爭取開放複委託融資、出借業務，優化客戶分戶帳及建立總歸戶管理機制、強化資訊安全等種種措施，看好此對於台股市場整體動能將有助益。

康和證去年經紀、自營、承銷、新金融商品等各項業務皆繳出亮眼成績，稅後純益 13.90 億元，每股純益 2.33 元，均創成立以來新高，康和證在股東會中也通過，將配發每股現金股利 1.55 元，為歷年股利發放最高紀錄。

另外，鄭大宇提到，今年也是康和 ESG 元年，要將 ESG 的精神與具體作為挹注到每位員工與落實到日常生活中，並在企業內部種下 ESG 種子。