〈台幣〉央行沒放生尾盤貶勢收斂 爆量連四貶收30.746元

新台幣兌美元匯率今 (6) 日一度重貶到 30.85 元，但央行喊出並未放生台幣，尾盤貶勢收斂，終場貶 3.6 分、收在 30.746 元，已經連四貶，且持續改寫 2019 年 10 月中旬以來最低紀錄，台北外匯經紀公司成交金額暴增至 18.41 億美元。

美股周一休市，多頭早盤趁勢反擊，但中秋連假前買盤觀望，台股開高後壓回收小紅，而外資連四天賣超，但今日賣超不到 1 億元，不過，資金流出壓力仍在，因此新台幣匯市還是走貶。

全球央行年會後，國際美元強升、非美貨幣普遍貶值，新台幣匯率近期貶值也加速，引發外界關切，央行也出面闢謠表示沒有「放生」新台幣匯率，強調 7、8 月連兩個月都有進場調節，9 月初以來也還是有進場調節、維持市場秩序。

但非美貨幣貶值壓力難擋，不只台幣今天續貶，人民幣也持續弱勢，儘管中國人民銀行昨日出手，創下今年第二度下調外匯存款準備金率，但外資野村證券認為，由於中國自身的經濟困境及歐洲衰退風險升溫，今年底以前，人民幣兌美元還有更大貶值空間，預計今年底人民幣兌美元匯率可能貶至 7.2。

整體來說，外資積極回防美元的方向不變，新台幣貶勢加速，今天盤中已經觸及 30.8 元心理關卡，此價位一旦失守，31 元整數大關恐岌岌可危。