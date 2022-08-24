產經新聞：本田汽車考慮將供應鏈與中國脫鈎

根據日本《產經新聞》周三（24 日）報導，本田汽車（Honda Motor）(HMC-US) 考慮建立另外一組供應鏈，減少對中國的依賴。本田近年在內地建立廣泛生產基地，但今年上半年受到疫情封城嚴重衝擊。

產經新聞報道指出，美中關係日趨緊張亦驅使本田作相關考慮。本田將保留在中國供應鏈，以滿足該國市場需求，同時替中國以外的市場建立一個單獨的供應鏈。該報道並未提供資料來源。本田汽車 2021 會計年度有四成的汽車在中國生產。

對此，本田發言人表示產經新聞報導並非公司宣布內容，並補充稱公司一直在全面評估其供應鏈並進行風險避險。發言人說：「對中國供應鏈的審查與風險避險是需要考慮的因素，但這與脫鈎的目標並不完全相同。」

路透報導指出，日本先前曾向企業提供獎勵措施，鼓勵他們把生產遷回日本，但這一舉措的力道較低，一些企業高層與分析師表示，日本企業很難突然離開已成功建立的穩定生產與物流中心。

儘管如此，在上海封城後，一些日企已開始減少對中國的依賴。另一家日本汽車製造商馬自達（Mazda Motor）(MZDAY-US) 本月表示，將要求其零組件供應商增加在日本的庫存，並在中國以外地區生產零組件。先前中國因封鎖措施導致供應不穩，馬自達被迫在 4、5 兩月關廠暫停生產 11 天。

馬自達表示，現在與供應商簽訂長期新車型設計合約同時，也計劃把增加國內庫存與海外生產多元化納入其中。