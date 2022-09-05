富邦金董座蔡明興入選《哈佛商業評論》台灣CEO 100強

《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）全球繁體中文版發布 2022 年「台灣 CEO 100 強」名單，富邦金控 (2881-TW) 董事長蔡明興入選「台灣 CEO 100 強」，帶領富邦金控成為兼具優異經營績效及永續發展之金融業界標竿典範，備受外界肯定。蔡明興自就任董事長以來，帶領富邦金控市值成長 4,096 億元，達 8,783 億元 (統計至 2022 年 4 月 29 日)，市值成長名列百強企業中第七，經營成果卓著。

《哈佛商業評論》全球繁體中文版為遠見˙天下文化事業群自 2006 年引進。2016 年首次比照英文版的全球 CEO 評比，於台灣第一次推出 CEO 評比，之後每兩年進行一次評選，主要表彰台灣卓越的企業家。今年第四屆《哈佛商業評論》繁體中文版台灣 CEO 100 強與過往最大不同，為首度納入 ESG 指標，最後依據財務表現與 ESG 成效綜合排名。財務構面除了仍納入前三屆的「任內市值成長金額」及「任內累計總股東報酬率」（TSR）外，還增加了該領導人自就任當季起，至 2022 年第一季為止的平均每季每股盈餘（EPS），希望選出兼顧獲益與永續發展的卓越企業領導人。

蔡明興表示，很榮幸獲得《哈佛商業評論》「台灣 CEO 100 強」的肯定，富邦金控旗下子公司擁有最完整多元的金融產品與服務，多年來位居市場領導地位，並連續十三年穩居台灣金控業每股盈餘獲利王，今年並已連續五度入榜《財星雜誌 (Fortune)》全球 500 大企業。在追求經營績效的同時，富邦金控亦持續以世界級的永續標準自我要求，矢志成為永續經營的領航者，今年更發布全面對應世界經濟論壇「利害關係人資本主義與永續性衡量指標」的永續報告書；且已提交科學基礎減碳目標（SBT）及 SBT Net-Zero 承諾書，宣示於 2050 年達成淨零排放。

富邦金控今年持續深獲多項國際殊榮肯定，包括連續六年入選 MSCI 永續指數成分股；連續兩年獲 CDP 氣候變遷、供應鏈議合評比雙項 A 級榮譽；Sustainalytics 評比位居全球保險業第一名；並獲機構投資者 (Institutional Investor) 頒發 2022 年度全亞洲區類別最佳管理團隊「最受尊榮企業」(Most Honored Company)，為唯一入榜全亞洲區類別的台灣金融業者，董事長蔡明興亦獲「最佳執行長」殊榮。

展望未來，富邦金控將秉持「正向力量 成就可能」的品牌精神，深耕台灣並積極佈局海外市場，讓品牌影響力帶動社會正向循環，朝「成為亞洲一流的金融機構」之願景穩步邁進！