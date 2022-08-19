〈富邦金法說〉人壽上半年從股海淘金545億元 台股報酬率高達21%

儘管上半年資本市場震盪，富邦金 (2881-TW) 上半年獲利較去年同期下滑，但若單看富邦人壽投資績效仍創出佳績，上半年實現資本利得達 545 億元，不但創同期歷史新高，且光是台股年化報酬率就逆勢成長高達 21%。

富邦人壽可運用資金近 4.6 兆元，今年上半年大量實現台股資本利得，國內股票占比從雙位數下降只剩 9.2%，台股部位從去年底的 6333 億元、降到 4233 億元，但台股上半年大跌 18%，富邦人壽上半年在台股年化報酬率逆勢大賺 21.09%。

不僅在台股淘金，國外股票年化投報率也近 15%，上半年避險後投資報酬率為 5.94%，讓富邦人壽上半年稅後獲利 632 億元，穩坐壽險獲利王。

富邦人壽 2022 年上半年投資收益主要來自經常性收益，受惠債券利息收入及股票現金股利帶動成長，經常性投資收益較去年同期大幅成長 21.2%。公司內部預估，今年現金股利收入可望較去年成長 10%。

但美國上半年大舉升息，債券殖利率大反彈，富邦人壽上半年固定收益類資本利得只剩下 69 億元，較去年同期的 270 億元、大幅減少 74.4%。

富邦金強調，到 6 月底，富邦人壽淨值比仍逾 6.5%，是六大壽險第一高，RBC 逾 300%，且 7 月淨值已回升 600 億元。