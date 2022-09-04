聯準會耍鷹+中秋變盤風險 短線盤勢震盪格局居多

聯準會鷹派立場讓股市持續承壓，投信示警，從歷史資料來看，中秋節前夕台股通常賣壓頗大，後續可觀察蘋果新機發表會與聯準會 9 月升息幅度與釋出的訊息對盤勢的影響。

台股今年以來遭外資賣超壓力沉重，統計外資今年已從台股提款達 1.13 兆元，自營商也賣超 252.95 億元，內外資夾殺讓台股大盤面臨利空壓力。

PGIM 保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，聯準會強勢升息、外資持續賣超壓抑市場多頭信心，拖累台股大盤指數失守長短天期均線，而本周適逢中秋連假來臨，從過去經驗來看，秋節前夕台股賣壓沉重，預期要等連假後才有機會漸入佳境。

孫傳恕說，蘋果發表會即將於下週登場，有望替蘋概股題材加溫，此外，以中小型股為主的 OTC 指數較有表現空間，可觀察等市場利空消化後，大盤有無機會繼續上攻。

但安聯投信台股團隊認為，由於升息效應、高通膨勢必將排擠消費動能，因此接下來可先關注 iPhone 銷售狀況，再來判斷終端消費市場氛圍。

安聯投信台股團隊表示，近期聯準會持續釋出鷹派言論，從房租、食品等疆固性及原油價格因季節與地緣政治而不易出現大幅下滑，高通膨問題並不易擺脫。

安聯投信台股團隊表示，基於明年企業獲利方向為成長或衰退，現階段還不明朗，建議先觀察 9 月聯準會升息幅度及釋出訊息、歐洲與中國經濟是否出現更大風險、還有是否會外溢至全球其他市場。

財政部長蘇建榮則認為，聯準會已認清通膨並非短暫現象，而在我對美出口持續成長的情況下，萬一美國經濟衰退，對台灣的影響恐較過去來得大；此外，中國防疫仍採清零政策，加上限電對供應鏈的影響，以及俄烏戰爭對能源價格的影響，這些都是影響經濟與股市的變數。



