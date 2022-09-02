外資提款台股146億元 台積電、金融股成標的

台股今 (2) 日收在 14673.04 點，周線連二黑，三大法人合計賣超 172.36 億元；其中外資大買宏達電 2.7 萬張，晶圓代工廠聯電、力積電同獲青睞，台積電則遭調節逾 1 萬張，金融股也成外資提款標的。

三大法人方面，僅投信逆勢買超 6.31 億元，外資與自營商同步賣超，其中外資從台股提款 146.25 億元走人，拖累盤勢下挫。

外資賣超個股中，新光金 (2888-TW) 遭調節 2.1 萬餘張，華航 (2610-TW)、開發金 (2883-TW) 與台積電 (2330-TW) 也遭外資調節超過 1 萬張，其他包括中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW) 與國泰金 (2882-TW) 也成外資提款標的。

買超個股中，宏達電 (2498-TW) 相對受外資青睞獲買超 2.7 萬餘張，聯電 (2303-TW)、欣興 (3037-TW)、力積電 (6770-TW) 與景碩 (3189-TW) 也是外資敲進對象。

自營商進出標的仍以 ETF 為主，賣出前五大分別為：國泰永續高股息、元大高股息、街口布蘭特正 2、元大滬深 300 正 2、國泰智能電動車；買超前五大則有元大 S&P 原油反 1、元大台灣 50 反 1、國泰台灣加權反 1、宏達電、仁寶 (2324-TW)。

投信賣超前五大分別為：欣興、景碩、南電 (8046-TW)、台灣大 (3045-TW)、元大 S&P500 反 1；買超前五大分別為：元晶 (6443-TW)、友達 (2409-TW)、華新 (1605-TW)、永豐金 (2890-TW)、燿華 (2367-TW)。