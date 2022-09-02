〈台股盤後〉台積電、航運股走疲 下跌128點跌破14700點

台股今 (2) 日跌勢未止，早盤以 14817.4 點開出後，持續在萬五之下狹幅震盪，盤中雖有生技股撐場，但不敵權王台積電 (2330-TW)、航運翻黑，大盤終場下跌 128.82 點，收在 14673.04 點，成交量 2311.11 億元，周線連兩周收黑。
聯準會升息立場堅定，引發熱錢持續撤離股市，台股大型股賣壓沉重，絆住盤勢上攻力道，指數短暫站回萬五關卡後，不敵熱錢撤離壓力，今天開盤後持續震盪整理。
觀察今天盤勢，僅生技股相對有撐，包括寶齡富錦 (1760-TW) 終場大漲逾 8%，和康生 (1783-TW)、北極星藥業 - KY(6550-TW)、晶碩 (6491-TW) 等在買單支撐下，股價上漲作收。
電子族群中，台積電 (2330-TW) 早盤以 488 元開出後，持續在平盤震盪整理，晶心科 (6533-TW) 攻上漲停關門、世芯 - KY(3661-TW)、穎崴 (6515-TW) 等也是買盤追逐重點。
航運族群中，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 與萬海 (2615-TW) 慘遭資金提款，股價重挫，航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 同樣翻黑作收。