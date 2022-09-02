〈財政部記者會〉國安基金力抗聯準會「鷹浪」 7月進場後台股漲幅居亞股之冠

聯準會升息態度堅定，市場關注國安基金對抗「鷹浪」戰術為何？對此，國安基金執行秘書阮清華說，台股自國安基金 7 月 12 日進場以來，漲幅高居亞股之冠，但也坦言，今 (2022) 年金融市場環境與 2020 年顛倒，護盤策略也不同，兩次護盤壓力都很大。

台股隨美股走跌周線連二黑，今 (2) 日大盤再跌 128 點失守 14700 點整數關卡，市場關注國安基金護盤策略？財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華在財政部參訪記者會，針對媒體提問作上述答覆。

阮清華表示，台股近日走跌與美股費半指數下跌有關，連帶使台股半導體族群走弱，加上外資持續賣超，拖累台股下挫；此外，聯準會官員鷹派言論、經濟放緩與升息造成的資金移動，對股市影響極大。

對於股市震盪，市場關注國安基金護盤金額與操盤策略，對此，阮清華則說，國安基金進場金額，10 月例行委員會將依規定公告，至於護盤操作策略，則不便透露，但他也坦言，今年 7 月進場護盤與前次 (2020 年) 非常不一樣。

阮清華說明，2020 年國安基金進場時，全球央行因應疫情爆發拚命降息，當時市場資金充裕、流動性無虞，但這次則是全球央行為對抗通膨啟動升息，使資金緊縮，進而影響流動性，兩次市場環境大不相同，護盤策略也有所調整。

對於市場質疑國安基金護盤成效不彰，阮清華則說，台股在 7 月 12 日進場前低點在 13951 點，但截至今日收盤也還有 14673 點，距離進場前低點還有 700 多點，但在國安基金進場後，台股目前漲幅仍高居亞股之冠。

阮清華強調，台灣屬於淺碟型市場，在全球股市都不好的情況下，台股很難獨善其身，國安基金將密切關注資金走勢對股市的影響。



