開局強勁 三星折疊新機歐洲銷量較前代翻倍

三星電子 (005930-KR) 最新摺疊旗艦機在歐洲開局強勁，銷售量較先前型號翻了一倍，亮眼的銷售表現，也加深三星對摺疊機普及化的信心。

三星電子 8 月 26 日率先在英國、德國、法國、西班牙與荷蘭等歐洲國家推出新一代摺疊機 Galaxy Z Fold 4 和 Galaxy Z Flip 4，短短一周時間，銷售便有大幅進展。

三星歐洲區行銷長 Benjamin Braun 周四 (1 日) 在德國柏林消費電子展 (IFA) 上表示，最新摺疊機在歐洲市場出貨量較前一代翻倍，首批產品的銷售表現更創下歷史新高。

三星表示，Flip 4 和 Fold 4 在歐洲市場的銷售比重約 6 比 4，配色方面，Flip 4 的星夜灰和精靈紫深受歡迎，Fold 4 則是雪松綠和幻影黑最暢銷。

Flip 4 和 Fold 4 在歐洲市場推出後大獲好評，也為三星帶來更多信心，看好摺疊機普及化加速發展。

三星兩大摺疊新機中，Flip 4 因時尚且吸睛的外型設計，加上電池容量有所改善，因此備受歐洲市場喜愛；Fold 4 的大螢幕能夠滿足多工處理需求，且相較前一代的 Fold 3，機身重量明顯減輕，使用上更加輕便。