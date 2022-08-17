〈三星新機登台〉Z系列目標銷量年增20% 高階比重提升至4成

三星摺疊新機 Z 系列將於 9 月登台，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今 (17) 日表示，在通膨緊縮下，預期上市開賣六個月內銷量至少年增 20%，目標吸引其他品牌高階機種的消費者，提升高階手機比重至 4 成。

銷售比例方面，陳啟蒙指出，根據上一代銷售經驗，Fold 與 Flip 的比重為 2:8，預期今年在功能、效能、相機升級優化下，產品組合有所調整，今年 Fold 與 Flip 的比重約 3:7。

陳啟蒙說，從台灣手機市場來看，1.8 萬美元 (約新台幣 5.4 萬元) 以上的高階機種占比約 45%；9000-18000 美元的中階機種占比約 40%；9000 美元以下的低階機種則占 15%。而台灣三星高階、中階、低階的占比分別為 35%、50%、15%。

陳啟蒙提到，目前台灣高階手機，包含三星在內只有兩個品牌，近期確實有許多其他品牌的消費者移轉至三星高階機種，此外，透過免費新機試用的策略，吸引其他消費者使用，轉換率都有達 6 成。

台灣三星預期，由於兩大高階手機品牌在台市占率相當，隨著公司產品組合結構調整，期望今年可以超車對手，並讓高階手機占比進一步攀升至 4 成。

台灣三星去年斥資上億元宣傳摺疊機，不過認知度不到 3 成，陳啟蒙指出，今年行銷上會有所調整，包括電視行銷時段趨於集中並降低比重，提升數位行銷力道，擴大戶外看板等，期望認知度可以增加至 7 成以上。