鉅亨美股雷達：市場關注非農數據 博通Q4財測強勁

美股重要看點：

美今日將公布 8 月非農就業數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.252%。美股期貨週五 (2 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.03%，標普 500 期貨跌 0.04%，那斯達克 100 期貨跌 0.16%。

即將公布的 8 月非農就業報告若仍穩健，可能會增添 Fed 激進升息的信心。根據《道瓊》的估計，經濟學家預計上月新增 31.8 萬個工作崗位，低於 7 月新增的 52.8 萬。失業率預計維持在 3.5%，平均時薪預計將上漲 0.4%。

夏季初期，Fed 放棄了對未來利率調整的前瞻性指導，轉而專注於做出以數據為基本的決策，這可能會讓非農就業人數等關鍵經濟數據變得更加重要。

鮑爾在今年的全球央行年會中表示，歷史經驗已經告誡人們，切勿過早放寬貨幣政策。交易合約交易員如今預期，Fed 在不到三周後的 9 月例行會議中，升息 3 碼 (75 個基點) 機率接近 70%。

股債市同步下跌，考驗至少風行 40 年的「股六債四」法則。彭博的債市指標今年累積下跌 16%，MSCI 全球股市同期的跌幅更重，而美國一項追蹤股六債四投資策略的指標，今年來也下跌 15%，預料將寫下 2008 年以來最大的年度跌幅。

商品投資大師羅傑斯 (Jim Rogers) 過去幾年一直在警告，「此生最糟糕的熊市」即將來臨，在本輪資產大幅修正之後，他近期受訪表示，他預計市場將在一段時間內出現反彈，但可能是最後一次。

他表示，他現在會買的是白銀或農產品，而他會賣的是 FAANG，即美國科技股。同時，羅傑斯仍然看好黃金。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月非農新增就業人數 (萬人)，預估 29，前值 52.8

美國 8 月失業率 (%)，預估 3.5，前值 3.5

美國 7 月耐久財訂單月率修正值 (%)，前值 0

美國 7 月工廠訂單月率 (%)，前值 2

重要個股動態：

晶片製造商博通 (AVGO-US) 周四 (1 日) 公布 2022 會計年度第三季財報，並發布第四財季強勁財測，緩解市場對網路基礎設施支出放緩的擔憂，週五盤前漲逾 2%。

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 聲明：「我們預期第四季廣泛終端市場的需求仍持續強勁，反映我們客戶對數據中心、寬頻和無線領域下一代技術的持續投資。博通第三季業績受到雲端、服務提供商和企業強勁需求的推動。

AVGO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon(LULU-US) 周四 (1 日) 盤後公布第 2 季財報，營收和獲利均優於華爾街預期，並提高全年營收和獲利預測，顯示其消費者未因通膨而縮減開支。

儘管 Nordstrom、May’s 等鎖定較高階消費者的零售商，最近紛紛以需求減弱為由調降展望，但 Lululemon 卻連兩季調高財測。Lululemon 如今預測全年營收至介於 78.65 億到 79.40 億美元，高於原本預估區間的高標 77.1 億美元。

LULU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

臉書母公司 Meta 與晶片製造商高通周五（2 日）在德國柏林舉行消費電子會議上宣布簽訂協議，讓高通為其 Quest 虛擬實境（VR）設備生產客制化的晶片組，不過雙方並未公開協議條款細節。

兩家公司聲明表示，兩家公司的工程和產品團隊將一起合作生產晶片，將由高通驍龍（Snapdragon）平台提供支援。。該協議也透露 Meta 對高通技術的依賴，儘管 Meta 試著替自家的虛擬、擴增（AR）與混合實境（MR）設備開發晶片。