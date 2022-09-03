〈熱門股〉台積電500元大關得而復失 單周一舉跌破月季線

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 本周三 (8 月 31 日) 一度帶領大盤衝鋒，飆上 505 元，重回 500 元關卡，不過，受輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 傳遭美政府禁售高階 AI 晶片至中國影響，周四 (9 月 1 日) 起股價轉弱，500 元關卡得而復失，周五 (2 日) 跌逾 1%、終場收 485 元，單周跌破五日線、月線與季線。

輝達傳遭美國政府禁售中俄旗下加速機器學習的 A100 和 H100 晶片，超微旗下 MI250 人工智慧晶片出口至中國也受限。不過，輝達周四表示，美國政府已給予一年緩衝許可，且不完全等於禁售、斷供，目前正與中企合作，以滿足客戶替代產品需求。

亞系外資認為，輝達與超微這 2 項晶片出口中國占比仍不高，實際衝擊台積電營收僅 0.5-2%。美系外資則認為，台積電在中國的高效運算產品營收貢獻，僅占總營收約 1-3%，持續看好台積電，較同業更能掌握產業長期結構性成長。

在上周舉行台積電技術論壇上，總裁魏哲家也透露 3 奈米最新進展，他表示，3 奈米技術發展「有說不出的困難」，但仍會在預期時程量產，且因有許多客戶踴躍合作，使得工程能力吃緊，正盡量努力中。他並掛保證，台積電 2 奈米製程 2025 年量產，會是最領先且最好的技術。

台積電日 K 線圖



