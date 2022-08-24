吹哨者出現 馬斯克喜獲聖誕大禮？專家：推特還是會贏

推特吹哨者出現，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 「分手」有理？

馬斯克今年 4 月提出將以 440 億美元收購推特 (TWTR-US)，不料 3 個月後卻主張該平台假帳號太多，不願完成該筆交易。

如今，推特前資安主管 Peiter Zatko 舉報，推特就其隱私和資安保護方面誤導監管單位，以及其檢測和根除虛假賬戶的能力，這可能會讓馬斯克在 10 月 17 日特拉華州即將舉行的審判上處於有利的一方。事實上，馬斯克的法律團隊已經向法院聲請傳喚 Peiter Zatko 出庭作證。

Wedbush 分析師認為，推特本來可以輕易打贏這場訴訟，但吹哨者的出現改變了戰況。

「對馬斯克來說，就像小孩在聖誕節早上醒來後，在聖誕樹下看到大禮。這讓馬斯克陣營在法庭上站得住腳。」Ives 形容，在關鍵時刻出現此人，這簡直是推特董事會最糟糕的惡夢。

推特周二股價大挫 7.32%，收每股 39.86 美元。

Zatko 指控推特管理高層 2021 年欺瞞董事會、用戶和股東，且執行長 Parag Agrawal 曾要求他偽造文書。

他稱推特未將 4 大問題實際狀況回報董事會，包括推特軟體老舊不具備基本的資安措施；擁有控制系統及資料權限的員工人數多達 7000 人，且無人掌握這些員工對於數據的使用情況；公司內部流程的問題，以及大量的資安攻擊事件影響了用戶資料的安全性。Zatko 指出，推特有 50 萬台伺服器採用過時軟體，超過 1/4 員工的電腦無法更新軟體，成為資安的一大漏洞。

然而，一些法律專家認為，雖然吹哨者的消息看似有利馬斯克，但恐難以改變推特成功要求馬斯克完成收購的可能性。

密歇根大學法學和商學教授 Erik Gordon 表示，這是因為馬斯克在簽署協議之前就知悉且在推特上抱怨過「虛假帳號」和「垃圾郵件機器人」的數量，因此為使雙方收購協議無效，馬斯克必須證明推特公司發生「重大不利變化」，這並非可用來討價還價的變化，而是足以改變契約本質的變化。「他不能主張他當初是被誤導的。簡而言之，吹哨者的說法只能印證馬斯克說的是對的。這消息損傷推特，但對馬斯克的訴訟沒多大幫助。」

曾教授併購法的 Gordon 表示，倘若案件狀況不符合這樣的條件，特拉華州衡平法院通常不會讓兩造退出交易，過去法院也曾下令執行契約。

然而，Gordon 認為，吹哨者的消息可能會讓推特董事會一些壓力，讓他們接受馬斯克收購契約中的和解協議，但他預期任何和解方式的代價都超過 10 億美元。