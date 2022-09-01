〈財報〉電動車需求火熱 Polestar上半年營收倍增

電動車製造商 Polestar (PSNYW-US) 周四 (1 日) 表示，由於需求飆升，2022 年上半年營收幾乎翻了一倍；但如果材料成本繼續上漲，它可能被迫進一步提高售價。

財務長馬姆克維斯特 (Johan Malmqvist) 表示，「我們仍然擁有非常強勁的訂單。」「至於通膨壓力，我們提高了售價，這是一直正在密切關注的事情，看是否需要採取額外行動來保護我們的獲利。」

這家由中國吉利和沃爾沃汽車創立的瑞典汽車製造商，也重申了全年交車 5 萬輛電動車 (EV) 的目標。

Polestar 於 6 月透過與一家特殊目的收購公司 (SPAC) 合併，在納斯達克上市掛牌，今年已擴展到新市場，但擴充太快導致成本上揚，1 至 6 月淨虧損 5.027 億美元，高於一年前的虧損 3.682 億美元。

隨著各國實現淨零碳排放目標和汽油價格上漲，對電動車的需求激增。在供應鏈瓶頸以及零件和電池材料成本上升的情況下，汽車製造商一直在爭先恐後地增產。

許多汽車製造商提高售價，因為消費者需求依然強勁，但某些人擔心高通膨和經濟不確定性遲早會削弱銷售。

Polestar 截至 6 月 30 日的上半年營收為 10.4 億美元，而去年同期為 5.348 億美元。

截至 6 月底，Polestar 在 25 個國家銷售汽車，高於一年前的 19 個。

該公司提列了在納斯達克上市相關的 3.723 億美元的非現金費用。

馬姆克維斯特表示，該公司上半年現金部位為 14 億美元。

今年前 6 個月，Polestar 的交車數成長近 125%，達到約 21200 輛，高於去年同期的 9510 輛。