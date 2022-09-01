〈美股早盤〉經濟衰退擔憂影響 美股9月開局黯淡 主要指數開低

由於亞洲與歐洲製造業景氣數據疲軟增添市場對全球經濟放緩的擔憂，再加上歐美兩大央行在本月可能大幅度升息對抗通膨，美股 9 月開局黯淡，主要指數周四（1 日）開低。目前市場焦點將放在明（2 日）公布的美國 8 月非農就業報告。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或 0.41%，那斯達克綜合指數跌逾 120 點或 1.02%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌近 3.4%。

歐元區 8 月 Markit 製造業採購經理人指數（PMI）終值報 49.6，低於市場預期與前值的 49.7，再加上 8 月財新中國 PMI 降至 49.5，景氣重回收縮區間，加劇全球對經濟放緩的擔憂。另一方面，外界預料歐洲央行（ECB）與美國聯準會（Fed）為對抗高漲的通膨，可能在本月進行大幅度升息。

個股方面，輝達先前警告稱，向中國出口人工智慧晶片的新監管規定可能會影響數億美元的收入，盤前股價受消息影響跌近 5%，其他晶片股如超微 (AMD-US) 盤前股價也受累下跌近 3%。雖然輝達後來表示公司已獲美國政府批准繼續開發 H100 晶片所需的出口、轉出口及境內移轉事宜，然而股價跌幅仍持續擴大。

美國勞工部今公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 23.2 萬人，較前次修正後的 23.7 萬減少 5,000 人，低於市場預期的 24.8 萬人，連三周下降，創兩個月來新低，表明儘管經濟成長放緩，但就業市場依然健康。

市場目前聚焦在周五（2 日）即將公布的 8 月非農就業數據，市場預期 8 月非農新增就業人數為 30 萬人，前值為 52.8 萬，另外預料失業率為 3.5%，與前值相同。市場分析認為，在一系列數據顯示消費者需求強勁且勞動力需求旺盛后，有可能在本月晚些時候迎來第三次大規模升息。

其他消息方面，中國新冠疫情再起，成都下令今日晚間起封城，為今年早些時候上海為期兩個月封城以來最大的城市封城，外界預估將對經濟產生影響。

大宗商品價格走低，原因是激進的緊縮政策和中國經濟放緩令需求前景黯淡。石油和天然氣價格下跌，而歐洲正在考慮各種干預能源市場的措施。黃金價格下跌、白銀價格跌至兩年來新低。

匯市方面，日元兌美元匯率今刷新 24 年低點，貶至 1998 年來最低，因美國公債殖利率繼續拉高，為日元帶來更多壓力。美元指數在日前回落後今再度上揚，但仍接近周一創下的 20 年高點。

截至台北時間周四（1 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖：鉅亨網)

焦點個股：

金寶湯 (CPB-US) 早盤下跌 6.13%，至每股 47.29 美元

金寶湯上季營收獲利皆符合市場分析師預期，並且公布樂觀財測，預料其湯品與食品需求將逐漸上升，也將近一步上調產品價格。

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 5.47%，至每股 142.69 美元

根據外媒報導，輝達今日表示美國政府已授權公司進行持續開發 H100 晶片所需的出口、轉出口及境內移轉事宜。此前，輝達表示收到美國官員通知，在出口 H100 晶片等產品到中國與俄羅斯之前，須先申請出口許可。

Ciena(CIEN-US) 早盤下跌 5.97%，至每股 47.71 美元

網路設備製造商 Ciena 盤前股價重挫近 12%，此前該公司表示最新一季營收獲利均低於市場預期。雖然 Ciena 的客戶需求仍然強勁，但銷售持續受到零組件短缺影響。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 23.2 萬，預期 24.8 萬，前值 23.7 萬

美國上周續領失業金人數報 143.8 萬，預期 143.8 萬，前值 141.2 萬

美國第二季非農生產力修正值報 - 4.1%，預期 - 4.5%，前值 - 4.6%

美國第二季非農單位勞動力成本修正值報 10.2%，預期 10.7%，前值 10.8%

美國 8 月 Markit 製造業 PMI 終值預期 51.3，前值 51.3

美國 8 月 ISM 製造業指數預期 52，前值 52.8

美國 7 月營建支出月率預期 - 0.4%，前值 - 1.1%

華爾街分析：

Federated Hermes 全球證券主管 Geir Lode 表示，鮑爾無疑將採取一切措施控制通膨，市場預計 Fed 在 9 月會議上將升息 3 碼。

RBC Capital Markets 駐新加坡策略師 Alvin Tan 表示，Fed 的影響現在正與中國成長放緩、歐洲停滯性通膨等其他全球因素融合在一起，形成一個利率上升、成長放緩、更令人擔憂的全球宏觀環境，並推動全球市場波動。

知名投資人、GMO 聯合創始人兼首席策略師 Jeremy Grantham 發表了文章《Entering the Superbubble’s final Act》，警告美股「超級泡沫」破滅即將進入最終階段，要為「史詩級」結局做好準備。

Grantham 表示，整個世界現在都聚焦在通膨、利率和能源短缺等戰時問題對經濟成長的影響。他補充說，再加上中國的新冠肺炎、糧食和能源危機、氣候變化，前景遠比可以預見的更為嚴峻。