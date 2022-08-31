小摩：經濟衰退信號顯現 但卻是股市利多消息

摩根大通策略師指出，美國就業市場數據雖然預告了經濟上的壞消息，但對股市來說，卻是一個看漲信號。

Mislav Matejka 等策略師在周二 (30 日) 的報告中說，每周的申領失業救濟人數，比現行 3 個月移動均線高了 10% 以上，從歷史上看，這都伴隨著經濟衰退發生。

但是，若以史為鑑，追溯到 1970 年的數據顯示，標普 500 指數在未來 12 個月平均為上漲 11%。

摩根大通策略師認為，企業繼續上調獲利預測是一大鼓舞，同時他們還押注，下個月將是聯準會最後一次大幅升息。

摩根大通是今年預測美股走勢的頂級機構裡，最堅定的樂觀派，當前市場主流看法，擔心火熱的通膨和聯準會的鷹派立場，將阻礙經濟成長，並造成標普 500 指數的反彈難以維持。

在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的鷹派發言後，標普 500 指數來到一個月低點，但摩根大通的 Matejka 表示，應特別注意的數據是，消費者價格繼續顯示出觸頂跡象。

Matejka 指出，雖然商業活動數據也表明經濟最糟糕的階段尚未到來，但企業獲利在持續上調，這改善了股市前景。

他說：「我們在過去兩三個月裡認為，『糟糕的數據將開始被當成利多』，並且認為這可能將繼續成立。」

這一觀點與摩根士丹利形成鮮明對比。摩根士丹利和美國銀行的策略師預計，由於利率長期居高不下，會增加利潤率承受的壓力。美銀策略師表示，如果 8 月就業報告很強勁，可能會導致聯準會下月升息幅度比預期還大。