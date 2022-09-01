蘇伊士運河又傳卡船意外 一油輪擱淺約5小時後脫困

蘇伊士運河管理局 (Suez Canal Authority, SCA) 表示，一艘油輪周三 (31 日) 在航道上擱淺將近 5 個小時，一度阻斷交通，不過其他河道上的船隻目前已正常航行。

SCA 局長 Osama Rabie 發布聲明表示，一艘掛有新加坡國旗的油輪 Affinity V，因轉向系統出現技術性故障，在撞向運河岸邊後被卡在單向的河道上中，當局也派出 5 艘拖船，試圖讓油輪恢復移動。

SCA 一位發言人向埃及媒體 Extra News 稱，Affinity V 約在當地時間周三晚間 7 點 15 分左右擱淺，在大約 5 個小時後重新浮起。

蘇伊士運河處於埃及西奈半島西側，橫跨亞洲、非洲交界處，是全球石油、天然氣等貨物運輸的重要樞紐，全球大約有 10% 的貿易量經由此處，貨運量極大。

去年 3 月，長榮海運的「長賜輪」(Ever Given) 曾在河道南端擱淺，花了 7 天才脫困，全球海運貿易因此遭受重創。這起事件令當局開始關注河道偏窄的問題，並著手河道南端的拓寬作業。

SCA 表示，去年總計有 20,649 艘船隻通過蘇伊士運河，較 2020 年成長 10%，運河全年收入達到 63 億美元，創下歷史新高。