三星下調今年手機出貨量至2.6億台 減幅達雙位數

據南韓媒體 The Elec 今 (15) 日引述業內人士報導，三星將今年手機目標出貨量由原本 3 億台下調至 2.6 億台，減幅 13%，且較去年出貨量減少 3.7%，並同步下調手機產量，預計產線稼動率將維持低檔。

三星由於全球經濟不確定性增，終端消費力道放緩，因而下調今年手機目標出貨量，第一季手機出貨 6900-7100 萬台，第二季 6200 萬台。

三星今年原訂出貨量 3 億台，並預計將生產 3.34 億台手機，自產 2.84 億台，中國廠商代工 5000 萬台。三星 2020 年手機出貨量曾驟降至 2.5 億台，隨著疫情趨緩消費力道回升，去年增加至 2.7 億台。

隨著出貨量下調， 報導指出，三星手機自產量也在減少，原先預計第一季生產 6000 萬台、第二季生產 5300 萬台，第三季 4700 萬台，不過，實際上第二季自產量僅 4800 萬台，第三季 4600 萬台，產量持續下滑。

報導表示，三星已確定 10-11 月兩個月生產 3400 萬台，較 2020 年同期下滑 15%、較去年減少 8%，而 12 月將投入明年初上市的旗艦手機 Galaxy S23 系列的生產。

三星手機產量加上生產計畫總計約 1.9 億台，以及 12 月的自產量，預計年自產量將達到 2 億台，2020 年自產量 2.1 億台，去年為 2.38 億台，若加上中國代工廠產能，今年總產量將達到 2 億台左右，且去年的庫存今年也能消化、出貨。