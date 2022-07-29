IDC：中國第2季智慧型手機出貨年減14% 榮耀首度稱冠

據美國 IDC 統計，2022 年第 2 季在中國市場的智慧型手機出貨數量年減 14.7% 至 6720 萬支，連續五個季度呈現衰退，也是繼今年第 1 季之後，連續兩季出現 2 位數的減少幅度。

以各個品牌的出貨表現來看，從華為獨立出來的「榮耀」(Honor) 首度成為季度冠軍。

2022 年第 2 季在中國市場，以品牌區分的智慧型手機出貨台數，榮耀年增 88.6% 至 1310 萬支，其市占率為 19.5%、成長 10.7 個百分點。榮耀 2022 年 6 月推出的 70 系列智慧型手機帶動銷量成長，另一款旗艦機種 Magic4 系列的銷售情形也同樣暢旺。

榮耀是在 2020 年 11 月從華為獨立，去年同期的銷售數量不多，這也是今年出現高成長率的重要原因。

2022 年第 2 季出貨台數亞軍是 vivo 的 1290 萬支、年減 30.8%，季軍是 OPPO 的 1150 萬支、年減 30.7%，第四名是小米的 1050 萬支、年減 22.1%，第五名是美國蘋果 (AAPL-US) 的 950 萬支、年增 0.1%。

其中蘋果 iPhone13 在網購通路有大幅折扣，也是數量衝高的主因。

中國市場上半年的整體智慧型手機出貨數量為 1.4 億支、年減 14.4%。IDC 表示，封城等重要因素，對消費者的預算造成影響，還有中高階機種沒有明顯差異，無法給消費者帶來感動。不過折疊式智慧型手機的銷售暢旺，增加 7 成、數量約 110 萬支。