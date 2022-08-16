通膨衝擊 東南亞Q2手機出貨量季減7% 5G需求進入停滯期

根據 Canalys 最新數據顯示，今年第二季東南亞智慧型手機出貨量 2450 萬支，季減 7%，主要是通膨加劇，打擊消費者信心。此外，5G 產品需求進入停滯期，其中 5G 手機占比首次降至 18%，顯示 5G 在東南亞市場布局狀況不如預期。

從手機品牌市占率來看，三星 23%、OPPO 18%、小米 16%、vivo 12%、realme 11%。Canalys 指出，三星中高階的 A 系列需求低於預期，導致第二季業績季減 19%，出貨量 570 萬支、小米出貨量 400 萬支，與前一季相當、vivo 與 realme 出貨量分別為 320 萬支和 260 萬支。

各市場方面，印尼第二季出貨量提升至 910 萬支，其中三星以 20% 市占居冠、vivo 透過加強推廣零售和線上銷售通路，市占 19% 居第二；值得注意的是，中國傳音旗下品牌 Infinix，同樣加大線上推廣力道，加上定價 200 美元以下的 Hot 系列吸引不少消費者青睞，在印尼的市占率首度超車 realme，排名第五。

菲律賓市場保持東南亞第二大智慧手機市場地位，第二季出貨量 440 萬支，季增 4%，主要是各品牌擴大手機促銷活動力道；泰國市場受到泰銖貶值、通膨及經濟復甦緩慢影響，手機出貨量降至 400 萬支，季減 14%。

越南智慧手機市場出貨量季減 32%，跌至 310 萬支；馬來西亞雖然有齋月季節，不過出貨量則季增 6%，達到 240 萬支。