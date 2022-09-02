〈能源盤後〉中國疫情升溫 成都封城 油價跌至兩週低點

原油期貨價格周四 (1 日) 開啟 9 月便承壓，價格收在約 2 周最低點，係因中國擁有 2100 萬人口的成都遭防疫封鎖，加劇市場對經濟成長和石油需求的擔憂。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.94 美元或 3.3%，收每桶 86.61 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.28 美元或 3.4%，收每桶 92.36 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 和 Brent 原油最近月期貨價格均收在 8 月 16 日以來最低點。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 2.3853 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.9%，收每加侖 3.5612 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.5%，收每百萬 Btu 9.262 美元。

市場推動力

中國成都新冠病毒病例激增而遭當局封鎖，激化市場對全球需求的擔憂情緒。中國對新冠病毒採取「清零政策」，經常成為 2022 年原油價格的上限，因該政策縮限全球最大石油進口國的需求。

衡量中國工廠活動的 Caixin 中國採購經理人指數 (PMI) 8 月自前月的 50.4 下降至 49.5，跌破收縮與擴張的 50 點分界線，係因新冠疫情的爆發以及極端高溫和乾旱導致電力吃緊，阻礙中國經濟復甦。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 周四表示，中國 Caixin 製造業 PMI 的數據疲弱，「進一步證實，石油需求未來幾日將遭受更不利的環境衝擊。」

原油期貨結束殘忍的 8 月，當月 WTI 跌逾 9%、Brent 下挫 12%，且最近月 WTI 和 Brent 已連續第三個月下跌，創 2020 年上半年以來最長月度跌勢。

在美國聯準會 (Fed) 與主要央行都積極對抗通膨之際，中國的困境加劇市場對全球經濟成長前景的擔憂，因為這恐引發經濟大幅放緩甚至衰退。

交易者仍在等待 OPEC + 周一的月會決議。

「投資者和交易商最大的疑問是，在油價再次開始搖搖欲墜的情況下，OPEC 是否會採取減少供應之類的舉動。」Aslam 說。

「OPEC 不太可能袖手旁觀，對石油供應面毫無作為。疲弱的需求可能會遇上更緊繃的供應，這意味著未來幾天，我們可能會看到更高的油價，以及油價可能落在 90 美元至 100 美元區間的新標準。」

能源期貨中，天然氣逆勢收高。 Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示：「高於正常水準的氣溫提高了需求，但一些生產活動結束維修而返回運作則與其相互抵消。」

美國能源資訊署 (EIA) 周四報告，上周 (8/26 止) 美國國內天然氣供應量增加 610 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國國內天然氣供應量增加 560 億立方英呎。

