高盛：天然氣價格維持高點 英國明年通膨率恐超過20%

高盛經濟學家警告，如果天然氣價格持續攀升，明年年初英國通膨率很可能會超過 20%，且經濟衰退即將來臨。

英國能源監管機構上週表示，自 10 月起，電費將上漲 80% 至平均每年 3,549 英鎊 (約 4,188 美元)，除非政府介入，否則數百萬家庭將陷入燃料匱乏狀態，企業也面臨風險。

能源市場的巨大價格壓力，是當局將能源價格上限大幅上調的主因。由於市場持續波動，所以英國未公布明年漲幅預測。

高盛經濟學家表示，在天然氣價格持續維持在當前高水準的情況下，英國整體通膨率將達到 22.4% 的高點，遠高於原先 14.8% 的預測基準。

高盛也表示，預計英國經濟將從第四季開始衰退，到 2023 年整體經濟將萎縮 0.6%，比路透調查的增長 0.2% 更悲觀。

在能源危機惡化的情形下，對於英國生活成本壓力的擔憂持續加劇，實際消費仍然有可能大幅下跌。

英國央行本月初將利率調升 50 個基點，是自 1995 年以來最大單次升息，以試圖控制失控通膨。央行並警告，隨著俄羅斯限制供氣透過零售能源價格產生影響，英國家庭實質收入將進一步下降，並在短期內進一步推升英國消費者物價指數 (CPI) 漲幅。

上週公布的數據顯示，從美國、歐洲乃至亞洲的經濟活動減弱，加劇人們對升息、通膨上升可能使全球陷入衰退的擔憂。