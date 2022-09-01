瑞銀：美國經濟衰退機率躍升至60%

瑞銀週二 (30 日) 表示，從最新經濟數據來看，經濟在未來 12 個月內陷入衰退的可能性已經升至 60%，較 6 月預估的 40%，大增 20 個百分點。

瑞銀考量宏觀數據、美國公債殖利率曲線和信貸數據等指標，以衡量經濟衰退的可能性。瑞銀表示，7 月宏觀數據顯示，美國正處在萎縮階段的機率為 94%。從殖利率曲線來看，目前美國經濟衰退的機率為 71%，高於 6 月的 57%。

不過，從信貸數據來看，經濟衰退信號仍偏弱，7 月顯示的數據為 15%，並且針對不良貸款和對高級信貸人員的調查顯示，目前仍沒出現任何陷入困境的跡象。

總體而言，瑞銀認為，美國經濟衰退目前已經升至 60%，並且正處於萎縮階段，不過還不會演變為全面性的衰退。

摩根士丹利前亞洲區董事長、經濟學家羅奇 (Stephen Roach) 警告，隨著此次重大貨幣緊縮政策的滯後影響開始出現，美國肯定會陷入衰退，美聯準會 (Fed) 主席鮑爾將別無選擇，只能採取前主席沃克 (Paul Volcker) 的方式來收緊貨幣政策。

羅奇也說，他認為最終引爆點會是消費者。羅奇推測，由於持續的通貨膨脹，消費者很快就會不再消費。一旦這樣的情況發生，消費者支出回落將在更廣泛的經濟中產生連鎖反應，並給勞動力市場帶來衝擊。