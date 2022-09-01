IDC：通膨、需求疲軟衝擊 今年全球智慧手機出貨量估降6.5%

市調機構 IDC 週三 (31 日) 公布的報告顯示，今年智慧型手機出貨量預估將減少 6.5% 至 12.7 億支，售價則漲 6.3%。

報告指出，今年智慧型手機出貨量預估將下降 6.5%，較先前預估增加 3 個百分點，主因是創紀錄通膨、地緣政治緊張及其他總體經濟挑戰，大幅抑制消費需求。

報告也顯示，出貨量降幅主要來自中國，該地區今年出貨量預估減少 12.5%(4,100 萬支)。而中歐和東歐 (CEE) 出貨減少 17.4%，西歐減少 0.7%。

不包括日本和中國在內的亞太區出貨量，預估降 4.5%，遠不如先前預估的增長 3%。美國地區出貨量則預估將年增 0.3%，加拿大增長 3.2%。

不過，IDC 預計這樣的跌勢將是短期的，市場有望在 2023 年反彈，年增 5.2%，從長期來看，5 年復合年增長率 (CAGR) 為 1.4%。

IDC 全球移動和消費設備追踪器研究總監 Nabila Popal 表示，儘管出貨量下降，但平均售價 (ASP) 第二季年增 10%，預計全年將增長 6.3%。

另外，高階手機市場 (800 美元以上) 對經濟環境動盪具有彈性，並且在智慧型手機市場中的市占率已經增長 4 個百分點達到 16%，預估將繼續增長。

折疊手機市場也持續快速增長，預計今年出貨量將年增 70%，達到 1,350 萬支。