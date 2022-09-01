加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/08/30）

野村腳勤觀點：

● 優質科技股長線投資點浮現

今年以來台股下跌，最主要是反映升息環境下股票估值的大幅修正，其中又以科技股的修正最為慘烈，然而隨著估值已來到相對低點，市場反而將轉向聚焦基本面，能否抵禦衰退風險將成為股價表現的關鍵。就目前情況來看，由於這波估值修正好壞股皆被賣超，反而讓許多優質股票評價回到合理位置，現在正是歷史最便宜位置；另一方面，這些優質股票多數也不受庫存調整影響，比如：矽智財、高速運算、雲伺服器相關，這類產業有的根本沒庫存，有的在強勁需求下庫存仍低，未來環境下這些具基本面支撐的股票，更容易有個股表現機會。而我們認為這些能見度高、需求明確的產業，不只是短期財報更有撐，長期也有更強的營收獲利成長動能，也是我們持續重點關注的產業。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一）美國端政策牛肉：選舉前美國端出多項刺激政策，如：晶片法案、通膨削減法案，有助提振股市表現

（二）通膨高點放緩：大宗商品價格轉折向下，原油、農產品回落至俄烏戰爭前低點，有助紓緩通膨壓力

（三）就業市場強勁：美國 7 月 JOLTS 職位空缺數大增至 1,120 萬人，有空間承受 FED 貨幣政策緊縮

●大盤利空因素：

（一）FED 加強鷹派態度：FED 暗示激進升息以打擊通膨，升息環境延長下經濟復甦仍有壓力

（二）出口訂單需求弱：歐洲及中國經濟放緩明顯且消費疲弱，影響終端商品銷售及台灣供應鏈出口

（三）製造業庫存過高：台灣 7 月製造業 PMI 庫存指數 59.9 創疫情後新高，庫存調整仍是市場隱憂

●觀察是否第二隻腳，聚焦具基本面支撐標的

近期受到 FED 多位官員的鷹派發言影響，台股再次從 8 月中旬的高點小幅修正，但其實過程中指數並非一路向下，我們看到高評價的科技股回檔幅度有限，實際上升息對股票評價的壓力已經大幅降低，現在市場更關注經濟是否因此真的衰退。對台灣來說，確實已看到非美國家的訂單在放緩，這也導致庫存問題難解，企業獲利面臨衰退風險，在 Q3 財報公布之前，股市都有可能反映獲利下修而再次利空測底。但其實不必太過悲觀，進入 Q4 後若企業公布 Q3 財報及 2023 年較差的財測預期，股市反而有可能因為利空出盡而出現反彈，而在此之前，為了抵禦經濟衰退的風險，具獲利能力、結構成長潛力及定價能力的企業將較受市場青睞，這也將是我們目前中長線布局的重點。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/07/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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