【袁志峰專欄】成交漸增，港股穩中向好

今日推介 - 中國建築 (3311), 上日收市 $9.05

1) 股市前景

昨日恒指低開高走，波幅擴大，成交增加，反映恒指跌至 19500 點左右已吸引長線投資者入市。筆者對 9 月港股持審慎樂觀看法，回調是買入機會，建議增加倉位，估計恒指可反彈至 21000 點以上。

今天推介是中國建築 (3311) — (1) 國有企業，主要在香港及澳門從事建築業務及在內地投資基建項目，内地商品房市場下滑對公司業務影響不大。(2) 今年上半年收入及盈利達 538.1 億元及 42.1 億元，分別按年增長 48% 及 20%，每股盈利增 20% 至 0.8365 元，每股股息增 20% 至 0.24 元，派息比率約 29%。新簽合約額按年增 28% 至 905 億元，全年目標新簽合約額 1600 億元。(3) 現價對應 2021 年度市盈率 6.7 倍，股息率 4.5 厘，估值便宜。 建議買入，目標價 10.0 元，止損價 8.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 359 點，已接近全日低位，早盤上揚，午後最多曾倒升 224 點，隨後漲幅逐漸收窄，收報 19954 點，升 5 點或 0.03%，受 MSCI 指數成份股變動影響，成交額按日增 42% 至 1366 億元，8 月份日均成交額 922 億元。港股通南向資金轉淨買入 4 億元，美團 (3690)、騰訊(700) 及中國移動 (941) 錄得 5.8、3.3 及 1.1 億元淨買入，碧桂園 (2007) 錄得 1.2 億元淨賣出。8 月淨買入 84 億元，7 月淨買入 20 億元。全月計，恒指跌 1.0%。

藍籌股 34 升 32 跌 3 持平。海底撈 (6862) 漲逾 6%，為表現最佳藍籌。其次是李寧 (2331) 及阿里健康 (241) 升逾 3%。石藥集團 (1093)、金沙中國(1928)、中芯國際(981) 及碧挂園服務 (6098) 升逾 2%。安踏體育 (2020) 及中生製藥 (1177) 升逾 1%。比亞迪 (1211) 及碧桂園 (2007) 跌逾 7% 及 6%，為跌幅最大藍籌。九龍倉置業 (1997) 及中升控股 (881) 跌逾 3%。信義玻 (868)、吉利汽車(175) 及中海油 (857) 跌逾 2%。中石油 (857)、中石化(386)、滙豐(5)、新世界發展(17) 及恒基地產 (12) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.1%，收報 4273 點，成份股 24 升 5 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 及網易 (9999) 升逾 2%，騰訊 (700)、小米(1810) 及快手 (1024) 升逾 1%，百度 (9888) 跌逾 3%，為表現最差成份股。其次是攜程 (9961) 跌逾 3%。商湯 (20) 及眾安在線 (6060) 漲逾 6% 及 4%，為升幅最大成份股。金山軟件 (3888) 及阿里健康 (241) 升逾 3%。海爾智家 (6690)、金蝶國際(268) 及明源雲 (909) 升逾 2%。全月計，恒生科指跌 1.3%。

板塊方面，遊戲、家電、生物科技、燃氣、軟件、線上醫療及體育用品股上升，漲幅居前。網龍 (777)、心動(2400) 及家鄉互動 (3798) 升 5%-6%。JS 環球生活 (1691) 及海爾智家 (6690) 漲 5% 及 3%。百濟神州 (6160)、信達生物(1801) 及藥明康德 (2359) 漲逾 2%。中國燃氣 (384) 及華潤燃氣 (1193) 升逾 4% 及 2%。

汽車、電池、光伏、風電、電力設備、航運、鋼鐵、煤炭、石油及本地地產股逆市下跌，跌幅居前。贛鋒鋰業 (1772) 及天齊鋰業 (9696) 跌逾 3% 及 2%。協鑫科技 (3800) 及信義能源 (3868) 跌逾 5% 及 2%。金風科技 (2208)、大唐新能源(1798) 及新天綠色能源 (956) 跌逾 2%。東方電氣 (1072) 及哈爾濱電氣 (1133) 跌逾 4%。中遠海發 (2866) 及太平洋航運 (2343) 跌逾 5% 及 3%。首鋼資源 (639) 及中國東方 (581) 跌逾 7% 及 4%。中國神華 (1088)、中煤能源(1898) 及兗礦能源 (1171) 跌 1%-3%。

周三上証指數低開 0.3%，早盤受壓，最多曾跌 1.3%，午後反彈，最多曾倒升 0.1%，尾市回軟，收報 3202.14 點，跌 0.8%。深証成指跌 1.3%，科創 50 指數跌 2.0%。滬深兩市總成交約 10000 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 1600 億元。滬深股通北向交易轉淨買入 79 億元。8 月淨買入 127 億元，7 月淨賣出 211 億元。全月計，上証指數跌 1.6%，深証成指跌 3.7%。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地製造業活動續陷入收縮，國家統計局公布，8 月份，製造業採購經理指數 (PMI) 回升至 49.4，但低於臨界點，比上月上升 0.4 個百分點。非製造業商務活動指數降至 52.6，比上月下降 1.2 個百分點，但仍位於擴張區間。(信報)

香港 7 月零售銷售按年升 4.1%，結束兩連跌，勝預期。政府統計處公布，7 月的零售業總銷貨價值的臨時估計為 283 億元，按年升 4.1%，高於市場預期升 1.4%。扣除價格變動後，7 月的零售業總銷貨數量估計按年升 1%。(信報)

歐盟統計局公布，歐羅區 8 月消費物價調和指數 (HICP) 初值按年上升 9.1%，續創歷史新高，市場預期為漲 9%。期內，扣除食品和能源的 HICP 初值按年上升 5.5%，預期為漲 5.1%。(信報)

4) 個股訊息

國美零售 (493) 公布，截至 6 月底止，中期虧損 29.66 億元(人民幣 ‧ 下同)，去年同期虧損 19.74 億元。不派中期息。同期，集團收入 121.09 億元，按年下跌 53.5%。(信報)

北京控股 (392) 公布，截至 6 月底止半年，股東應佔溢利 50.29 億元，按年跌 20.4%，每股盈利 3.99 元；中期息每股派 50 仙。期內，集團錄得營業收入 459.89 億元，按年多 13.9%。(信報)

遠洋集團 (3377) 公布，截至 6 月底止半年，股東應佔虧損 10.87 億元(人民幣 ‧ 下同)，去年同期錄得盈利 10.1 億元；不派中期息。期內，集團錄得營業額 234.12 億元，按年多 14.1%。(信報)



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