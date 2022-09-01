裴洛西訪台影響放一邊 拜習會安排工作仍持續進行

美國白宮國安會發言人柯比 (John Kirby) 週三 (31 日) 透露，美中雙方仍就兩國元首會面的日期和地點積極安排相關工作。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，多位美國高官政要組團訪台，台海緊張局勢升級，美中關係急轉直下，中國上月 5 日停止與美國的多項雙邊合作，包括戰區層級的軍事會談，以及在氣候變遷、跨國犯罪與反毒品上的交流。

外界擔憂可能在 11 月登場的拜習會恐怕將破局。美國白宮國安會發言人柯比週三透露，雙方仍持續就日期及地點積極安排相關工作，目前仍未有定案。

柯比指出，兩國雙邊合作機制目前已中斷，其中氣候、類鴉片止痛藥芬太尼 (Fentanyl) 等議題影響全球，美方對中方行為感到非常遺憾，呼籲中方能重啟。

中國表示，美方需消除裴洛西訪台後所帶來的「負面影響」，兩國才可能恢復氣候會談 (圖片：AFP)

中國外交部週三表示，美方需消除裴洛西訪台後所帶來的「負面影響」，這是兩國恢復氣候會談的條件之一。外交部還補充道，美中就算不合作，中方還是會積極參與國際的氣候變遷論壇與會議。

拜登自去年 1 月上任以來，與習近平進行四次通話，以及一次視訊峰會，外界猜測拜習親會的地點可能選在今年 11 月印尼舉行 G20 峰會，若成行，這有望成為拜登上任來，美中元首的首度面對面峰會。