迪士尼今年稍後將推出廣告版本的Disney+

迪士尼 (DIS-US) 周五 (4 日) 宣佈為其 Disney+ 串流媒體服務提供一個全新廣告版本，將於今年稍後在美國推出。

迪士尼的決定加入了一些已經推出廣告版本服務的同業，包括 AT&T (T-US) 的 HBOMax、Paramount + 和康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US) 的 Peacock。

新的廣告版本將於 2023 年在推向國際市場。迪士尼沒有提供發布日期或價格。

該公司發布新聞稿表示，新產品將成為實現其 2024 年達到 2.3 億至 2.6 億 Disney+ 用戶目標的「踏板」。

廣告版本的服務將使迪士尼能夠提高每位用戶的平均收入 (ARPU)；目前迪士尼的這項指標落後於大多數競爭對手。康卡斯特 CEO 羅伯茲 (Brian Roberts) 在發布上季財報時表示，NBCUniversal 的 Peacock 的每位用戶每月的 ARPU 接近 10 美元，主受廣告推動。Disney+ 在美國和加拿大的每月平均收入為 6.68 美元。

WarnerMedia 的 HBO Max、Paramount Global 的 Paramount+ 和 Discovery 的 Discovery+ 等串流媒體服務都已經推出廣告版本的串流媒體選項。

迪士尼擁有多數股權的 Hulu 也以每月 6.99 美元的價格提供廣告版本的產品，而其無廣告服務的價格為每月 12.99 美元。知情人士透露，迪士尼正在精簡後端技術，以便在其所有串流媒體產品上銷售廣告。